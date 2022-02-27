Marko: "McLaren sponsor peşinde, Ferrari sağlam görünüyor"

Haberi dinle

Barselona testlerinin öne çıkan takımları McLaren ve özellikle de Ferrari'ydi. Her iki takım da testleri neredeyse hiç sorun yaşamadan tamamladılar.

McLaren bazı noktalarda en hızlı takım görüntüsü çizdi ve hatta George Russell, Mercedes'in bu iki ekibin gerisinde olduğunu belirtti.

Ancak Red Bull'un danışmanı Helmut Marko pek etkilenmişe benzemiyor.

McLaren'ın güçlü performansı sorulduğunda Marko, "McLaren görünüşe bakılırsa sponsor arıyor." dedi.

Marko bu sözlerle McLaren'ın geçmişte bazı takımların yaptığı gibi boş depoyla turlayarak, diğer takımlardan daha hızlı turlar çıkardığını ima etti.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius

Diğer tarafta Ferrari hakkındaki görüşler daha pozitif.

Mercedes patronu Toto Wolff, Auto Motor und Sport'a şöyle dedi: "Ferrari'nin şu anda griddeki en iyi motora sahip olduğuna dair net bir hissiyat var."

Lando Norris, Ferrari'nin yarış temposunda çok güçlü olduğuna dikkat çekerken, Marko biraz daha şüpheyle bakıyor.

Red Bull'un danışmanı, "Ferrari kesinlikle sağlam görünüyor. Fakat depolarında ne kadar yakıt var?" dedi. RB18 ile ilgili soruya ise, "RB18'in oldukça büyük bir potansiyeli var gibi görünüyor." yanıtını veriyor.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images