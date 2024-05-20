Marko: "McLaren sert hamurda Verstappen'den daha hızlıydı"

Max Verstappen, pazar günkü Imola'da iyi bir ilk bölüm geçirip farkı açsa da, sert hamura geçmesinin ardından Norris'in kendisine yaklaşmasına engel olamadı.

Norris'in son bölümdeki performansına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Helmut Marko şöyle yanıt verdi: "Hayır."

"Max orta hamurda çok iyi bir bölüm attı fakat sert lastikte McLaren'dan daha yavaştık."

"Sert lastiğe geçtikten iki veya üç tur sonra sonra lastik sıcaklığının düştüğünü gördük."

"Lastik doğru sıcaklık aralığında değildi."

"Elbette son bölüm endişe vericiydi ama Max hiç hata yapmadan sürdü. Ayrıca Lando son turlarda DRS'den uzak kalmasını sağlayan iki ya da üç hata yaptı."

Sert lastikte yaşadıkları sorunlara cuma gününün herhangi bir etkisi olup olmadığı sorusuna Norris şöyle yanıt verdi: "Cuma günüyle hiçbir ilgisi yoktu."

"Cuma günü ayarlar tamamen hatalıydı ve onları değiştirdik. Orta lastik için doğru şekilde değiştirdik, bu konuda oldukça rekabetçiydik ama sert lastikte öyle değildi."

McLaren'ın performansından dolayı endişeli olup olmadığı sorusuna Marko, "Bu mücadelenin üstesinden gelmeliyiz. Sıradaki yarış Monte Carlo da tamamen sıralama turlarıyla ilgili."

"bence Ferrari Monte Carlo'da McLaren'den daha zor bir rakip olacak çünkü orada her şey sıralamayla ilgili." cevabını verdi.