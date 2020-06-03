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Formula 1 / Son dakika

Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor

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Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek avantaj kazanmasından endişe ediyor
Ekleyen:
, Editör
3 Haz 2020 14:17

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, McLaren'ın Mercedes motoruna geçerek dondurulan bazı alanları geliştirme fırsatı yakalamasından endişe ediyor.

McLaren, 2020 yılının ardından Renault motorundan Mercedes motoruna geçiş yapacak ve motoru araca adapte edebilmek için aracın arka tarafında değişiklikler yapması gerekecek.

Oysa, 2020'den 2021'e geçerken araçların büyük oranda dondurulması gerekiyor.

FIA, bu süreci denetleyecek ve McLaren'ın avantaj kazanmasının önüne geçmeye çalışacak.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, İngiliz ekibin bazı boşlukları kullanarak avantaj kazanacağından emin.

Marko, Auto motor und Sport'a verdiği demeçte, "McLaren'ın Renault'dan Mercedes motoruna geçişi, bazı kısıtlamaları aşmalarına ve başkalarına kapalı olan alanlarda çalışmalarına izin verebilir. Bu konuda boşluklar var."

"McLaren yaklaşıyor. Personel ile teknoloji anlamında iyi bir pozisyondalar ve gelecek yıldan itibaren rekabetçi bir motora sahip olacaklar. Ancak bu, bir yıldan ötekine geçildiğinde çözülebilecek bir problem değil." dedi.

Marko, Red Bull Racing'in yeni bütçe sınırı nedeniyle küçülmeye gideceğini de doğruladı.

Ayrıca artık şampiyonayı daha geride tamamlayan takımlar rüzgar tünelini daha fazla kullanabilecek. Diğer tarafta şampiyonayı ilk sırada tamamlayanlar da rüzgar tünelini daha az kullanabilecek.

Ferrari'den bir kaynak, "Rüzgar tüneliyle ilgili bonusu, şampiyona pozisyonu yerine bütçeye bağlamak daha iyi olurdu. Daha az parası olana rüzgar tünelini daha fazla kullanma imkanı verilmeliydi. Şimdi, bazı takımlar 2022 aracıyla ilgili daha fazla test yapabilmek adına sekizinci yerine dokuzuncu olmanın daha iyi olup olmadığını merak edecekler." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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