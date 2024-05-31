Marko: "McLaren bizi kopyalıyor"

Lando Norris Miami'de kariyerinin ilk galibiyetini alırken, Red Bull'un hız mücadelesi verdiği Monako'da Oscar Piastri, Ferrari'den Charles Leclerc'in arkasında ikinci oldu.

Sezonun bu erken aşamasında Red Bull ve Verstappen hâlâ öndeyken, hem McLaren hem de Ferrari yılın başından itibaren Red Bull ile aralarındaki rekabetçi farkı kapatma yolunda adımlar atmış görünüyor.

Marko, Red Bull'un rakiplerinin kendilerini 'kopyalamak' istediklerine inanıyor.

Red Bull Formula 1'de son iki sezonu domine etti, takımların lider aracı kopyalaması spor tarihinde yeni bir şey değil ve Marko bunun günümüzde de geçerli olduğuna inanıyor.

Avusturyalı yayın organı OE24'e göre Marko, "Mevcut düzenlemelerle üçüncü yılımızdayız ve insanlar aracımızı kopyalıyor."

"Bazıları daha iyi kopyalıyor ve şimdi sonucu McLaren'de görebilirsiniz. Ferrari de sürekli olarak daha da gelişti."

"İki pilotumuz Monte Carlo'ya hevesle geldiler ve aracın tümseklerde harika olduğunu söylediler. Ancak araca biner binmez, 'sürülemez' dediler!" dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Erik Junius

Şu an itibariyle McLaren önde Red Bull'u yakalıyor ancak takım patronu Andrea Stella bunun şimdilik gerçek rekabet tablosunu temsil ettiğinden emin değil.

"Bence Red Bull için rekabetçilik tablosu tam olarak net değil."

"İki pilotumuz da Monako'da kerb ve tümseklerdeki davranışlardan memnun değillerdi, potansiyel olarak karşılaştığımız ana sınırlama bu."

"Ama Red Bull'da tam olarak neler oluyor bilmiyorum. Sanırım bunu öğrenmek için birkaç yarışa daha ihtiyacımız var çünkü bir sonraki yarışımız Kanada'da, ki bu da kerb ve tümsekler açısından çok zorlu bir başka yarış."

"Kanada'dan sonra bazı pistlerin bize rekabet durumu hakkında daha fazla bilgi vereceğini düşünüyorum."