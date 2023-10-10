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Marko: "McLaren 2024'te en büyük rakibimiz olabilir"

Dr. Helmut Marko, 2024 yılı için Red Bull'un Formula 1'deki ana rakibinin McLaren olacağı görüşünde.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19l, Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren, Suzuka'nın ardından Katar'da da iki araçla birden podyuma çıkmayı başarmış ve güçlü ivmesini sürdürmüştü.

İngiliz pilot, şampiyona dördüncülüğüne hızla yaklaşıyor ve eğer bu performansı çok daha erken bir noktada yakalasalardı, muhtemelen şampiyonada ikincilik için savaşabilirlerdi.

Cumartesi günkü sprint yarışını da kazanan McLaren hakkında konuşan Helmut Marko, İngiliz ekibin gelecek yıl şampiyonluk için savaşacağını iddia etti.

Red Bull'un danışmanı Marko, Kronen Zeitung gazetesine verdiği demeçte "Şu anda bizim en yakın takipçimiz onlar ve hâlâ gelişim kaydediyorlar."

"Hızımızı McLaren'a göre ayarlamamız gerekti, gözümüz onlardaydı."

"Bu dikkat edilmesi gereken bir şey ve artık her pistte olması korkutucu. Gelecek yıl onlarla zorlu bir mücadele olabilir."

"Diğerleri McLaren ve bize ayak uyduramadı." dedi.

Fakat Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'e göre İngiliz ekibin performansı piste özgü.

"McLaren'in şu anda en hızlı ikinci takım olduğunu söyleyebilirim fakat Katar ve Suzuka, art arda gelen hızlı virajlarla aynı karakteristiğe sahip."

"Monza ve Singapur'da muhtemelen McLaren'dan daha iyiydik."

"Başta Austin olmak üzere sonraki yarışlarda neler olacağını bekleyip göreceğiz. O pistte her şeyin bir karışımı var, böylece gerçekte nerede olduğumuzu orada anlayacağız."

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