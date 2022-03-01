Marko: "Mazepin'in gitmesine gerek yok"

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Rusya'nın geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya saldırmasının ardından ülkeye yönelik pek çok yaptırım uygulandı. Motor sporları dünyası da buna kayıtsız kalmadı ve her geçen gün yeni yaptırımlar açıklanıyor.

Formula 1, WTCR ve MXGP şu noktada Rusya'daki yarışlarını iptal ettiler. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Rus sporcuların uluslararası yarışmalardan men edilmesini istiyor ve buna Nikita Mazepin de dahil.

Helmut Marko, RTL ile yaptığı son röportajda, Rusya'da yaşananlara değindi.

Red Bull'un danışmanı, Rusya'nın F1 takviminden çıkarılmasını desteklediğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bence bu, spor olarak konuya dikkat çekmemizin tek yoluydu. Rusya'ya kendilerini bir Grand Prix ile tanıtma imkanı vermek bu amaca ters olurdu."

"Takımların buna yönelik fazladan baskı uygulaması gerekmedi. Sürücüler, böylesine saldırgan şekilde savaş başlatan bir ülkede yarışmak istemediklerini açıkça belirttiler. Hak sahibimiz Liberty de bize net bir iptalle geldi ve dünya çapındaki sporlara baktığınızda, bu yönde devam edildiğini görüyorsunuz."

Fakat Marko, Mazepin veya diğer sporcuların uyrukları nedeniyle men edilmesini istemiyor.

Marko, "Beklemek ve bu konuda ne olacağını görmek zorundayız. Fakat eğer Mazepin, Uralkali'nin maddi desteği olmadan takımda kalabiliyorsa, onu uyruğu nedeniyle dışlamanız gerektiğini düşünmüyorum. Medvedev de henüz uluslararası tenis dünyasından dışlanmadı. Bence her şey tamamen Rusya'nın finansmanıyla ilgili." dedi.

Fakat Marko, Uralkali'nin Haas ile devam edebileceğine inanmıyor.

"Uralkali ana sponsor olabilir ama tüm bu finansal kısıtlamalarla, bir F1 takımını finanse etmenin artık mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bu bakımdan sorun kendiliğinden çözülüyor."

Marko, savaş karşısındaki şaşkınlığını da gizlemedi.

"Korona salgını nedeniyle zaten sarsıldığımızı sanıyordum ama şimdi Avusturya sınırına sadece 450 kilometre uzaklıktaki Ukrayna'da savaş var. Böyle bir şeyin yaşanacağını hayal bile edemiyorsunuz. Savaşın acımasızlığını gördüğünüzde ve tehditleri duyduğunuzda, bunlar gerçekten çok korkunç şeyler."

"Avusturya sınırının önünde yapılan son savaş, yaklaşık 30 yıl önceki Yugoslav savaşıydı. Olumlu olan, Avrupa'nın artık birleşmiş olması ve 'böyle devam edemeyeceğini' göstermesi."