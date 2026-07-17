Marko: "Max'in yeni kurallar dönemine kadar dişini sıkması gerekiyor"

Helmut Marko, Max Verstappen’in Red Bull Racing ile olan ve 2028’e kadar devam eden mevcut sözleşmesi bittikten sonra bile Formula 1'de kalacağını düşündüğünü belirtti. Avusturya basınına konuşan Marko, durumu çok net bir dille özetleyerek, "Büyük para bu sporda" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Hollanda'da gerçekleştirilen ve kısa sürede gündem olan toplantı hakkında konuşan Marko, buluşmayı tamamen kişisel bir toplantı olarak nitelendirdi.

Marko, şu an için Red Bull’un en önemli önceliğinin Verstappen’e yeniden istikrarlı ve rekabetçi bir araç sunmak olduğunu dile getirdi. Takımın Monaco ve Avusturya'daki performansının ardından Silverstone'da zirveden tekrar uzaklaştıklarını söyleyen deneyimli isim, Verstappen'e sabırlı olması yönünde de bir çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Speedpictures

2030 ve 2031 yıllarında Formula 1'e gelmesi muhtemel olan V8 motorlu yeni kurallara atıfta bulunan Marko, "V8 motorlarla yapılacak gerçek yarışlar o dönemde başlayacak, Max'in yeni kurallar dönemine kadar dişini sıkması ve sporda kalması gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

Sözleşmelerde yer alan çıkış maddelerinin Verstappen’in erken ayrılmasına zemin hazırlayabileceği iddialarına da değinen Marko, "Her kontratta bu tarz çıkış maddeleri olur, ancak bu maddelerin son teslim tarihleri ve şartları üzerinde her zaman konuşulabilir ve anlaşma sağlanabilir. Bu durum beni endişelendirmiyor." dedi.

Max Verstappen'in 40 yaşına kadar Formula 1'de kalmak istemediği ve özellikle Nürburgring'deki GT deneyimlerinin ardından diğer yarış kategorilerini de denemeyi çok arzuladığı biliniyor. Ancak Helmut Marko, Verstappen'in farklı serilere yönelik ilgisinin, onu Formula 1'den tamamen koparacağına inanmıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Diğer motor sporları dallarındaki finansal gerçeklerin F1 ile kıyaslanamayacağını vurgulayan Marko, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Tüm büyük finansal güç ve para Formula 1'de bulunuyor.”

“Bu yüzden, Red Bull ile olan sözleşmesi 2028'de sona erdikten sonra bile Max'i motor sporlarının zirvesinde görmeye devam edeceğimizi varsayıyorum."