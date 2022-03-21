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Marko: "Max'in pit çıkışında yavaş kalması, takımın hatasıydı"

Helmut Marko, Verstappen'in pist üstü pozisyonu elde etmesine mâl olan yavaş piste çıkış turlarından son şampiyonun sorumlu olmadığını, bunun takımın hatası olduğunu söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Altay Gök
Marko: "Max'in pit çıkışında yavaş kalması, takımın hatasıydı"
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Verstappen, ikinci sıradan başladığı Bahreyn GP'sinde startta yerini korudu ve 14. turun sonunda pite girene kadar yarış lideri Charles Leclerc'in dört saniye kadar gerisinde yarışı sürdürdü.

Leclerc bir tur sonra pite girerek karşılık verdi, ancak Verstappen bu esnada farkı kapatmayı başardı ve sonraki birkaç tur boyunca iki pilot arasında sıkı bir mücadele yaşandı.

Verstappen, ikinci pit stoplarda yine en erken pite giren isimdi, ancak bu kez Leclerc ile aradaki farkı kapatamadı. Farkın kapanmaması sonrası dünya şampiyonunun telsizden öfkeli bir şekilde konuştuğunu gördük.

Verstappen, "Pit stoplar sonrası çıkış turlarımda yeterince zorlamadım ve önde olma fırsatını kaçırdım. Bir daha asla bu kadar rahat davranmayacağım." dedi.

Marko, yarıştan sonra Autosport/Motorsport.com'a, Red Bull'un erken pitle öne geçebilme fırsatını aldığını ve bu nedenle Verstappen'e sakin olması gerektiğinin belirtildiğini söyledi.

Marko, "Max'e çıkış turları sırasında sakin olması söylendi"

"Normal hızda sürseydi, Leclerc'in önünde olurdu. Ve önde olduğumuzda tamamen farklı bir hikaye yazabilirdik."

"Fakat lastik aşınmamız Ferrari'ye göre inanılmaz derecede yüksekti ve Ferrari motorunun gücü de çok etkileyiciydi. Fakat yine de Leclerc'in önünde olsaydık işler daha farklı ilerleyebilirdi." dedi.

Çıkış turundaki düşüm temponun Red Bull'un mu yoksa Verstappen'in mi hatası olduğu sorusuna Marko, "Her şey bizim stratejimizle ilgiliydi. Yani bu Max'in değil, bizim hatamızdı." şeklinde cevap verdi.

Verstappen, yarışın bitimine az bir zaman kala yaşadığı bir yakıt pompası sonucu yavaşlayarak pite dönmek zorunda kaldı ve yarıştan çekilerek şampiyonluğu koruma hedefiyle girdiği sezona puansız başladı.

Max Verstappen retired two laps before the end with a fuel pump issue.

Max Verstappen retired two laps before the end with a fuel pump issue.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, yarışın ilk turlarında zorlamanın "bir denge meselesi" olduğunu, ancak Ferrari'nin yine de kazanacak tempoya sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

Horner, "Sorun şu ki, her zaman bir denge var, ilk pite ne zaman girerseniz girin arkanızdaki araç daha iyiyse eninde sonunda yarışı kaybedersiniz," dedi.

"Sanırım erken pitle öne geçebilecek olma ihtimalini küçümsedik, ancak Ferrari pist üstü pozisyonunu alsak bile bizden daha iyiydi, bir şekilde bizi geçip yarışı kazanacaklardı. Yeterince hızlı değildik." dedi.

Verstappen, Bahreyn'deki yarış boyunca takım radyosunu en sık kullanan isimlerden birisiydi, ikinci pitlerden sonra direksiyonundaki "robot" gibi hissettiren bir sorunu bildirmeden önce stratejiden de şikayet etmişti.

Verstappen, "Eleştirilerimi geri almıyorum, yalnızca araç ile ilgili düşündüklerimi söyledim. Yaptıklarımızdan, aracın dengesinden veya stratejiden memnun değildim."

"Söylediklerim mühendisim GP [Gianpiero Lambiase]'ye yönelik değildi, onunla gerçekten iyi bir ilişkim var."

"Ama tabii ki konuşabileceğim tek kişi o. Bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor.” dedi.

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