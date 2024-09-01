Marko: "Max'e yeniden rekabetçi bir araç vermeliyiz"

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, İtalya Grand Prix'sinde Red Bull'un performans sorunlarının sürdüğünü vurguladı.

Marko, İtalya Grand Prix'si sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle, Ferrari cesur ama başarılı bir stratejiyle kazandığı için mutluyuz."



"Zandvoort'ta yaşadığımız sorunların devam ettiğini biliyoruz. Lastik aşınmamız çok yüksekti, bu yüzden yarışı yönetmemiz mümkün değildi."



"Şimdi, teknik olarak nerede yanlış bir yola saptığımızı bulmamız ve araca dengeyi geri getirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman işler yeniden yoluna girecek."

Marko ayrıca, şampiyonluk mücadelesinin hem takımlar hem de sürücüler açısından zora girdiğini belirtti ve ekledi: "Bu liderliğin hızla eriyeceğini düşünüyorum. Max'in yeniden zorlayabileceği bir duruma geri dönmemiz gerekiyor."