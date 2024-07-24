Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"

Helmut Marko, Max Verstappen'in Macaristan Grand Prix'si sonrası gerçekten öfkeli olduğunu ve Red Bull'un, Hollandalı pilotu kaybetmemek için aracı iyileştirmesi gerektiğini belirtti.



Verstappen, 2021 sezonundan bu yana ilk kez üst üste üç yarıştan galip ayrılmadı. Yarış sonrası stratejiden ve RB20'nin performansından memnun olmadığını dile getiren Verstappen, beşinci sırada yarışı tamamladı.



Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın ana görevinin Verstappen'e güvenebileceği bir araç sağlamak olduğunu vurguladı.



Helmut Marko konu ile ilgili şunları söyledi: "Max gerçekten öfkeli."



"Şimdi onun moralini tekrar düzeltmemiz ve aracımızı da yeniden iyi hale getirmemiz gerekiyor."



"Ne yazık ki, güncellemeler istediğimiz gibi çalışmadı."



"Max, Formula 1'in en iyi sürücüsü ve farkı yaratıyor. Bizim görevimiz de onu yeniden zirveye ulaştıracak bir araca sahip olmasını sağlamak."



"O zaman takım değiştirmeyi düşünmesi için bir nedeni kalmaz ve her şey normale döner."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool