Marko, Max'a "iki galibiyete daha ihtiyacımız var" demiş

Amerika GP'sinde Verstappen, damalı bayrağı, şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'ın 1.333 saniye önünde geçerek galibiyeti almayı başardı.

Son stintte Hamilton'dan sekiz tur daha eski lastiklere sahip olmasına rağmen Verstappen liderliğe tutunarak bu sezonki sekizinci galibiyetini almayı başardı.

Marko'ya göre bu, Verstappen'in şampiyonluğu alması için gereken 10 galibiyetten sadece iki tane daha az.

Sky Almanya'ya konuşan Red Bull motor sporları danışmanı Marko, "Daha önce de söylediğim gibi, eğer şampiyon olmak istiyorsak 10 yarış kazanmamız lazım, bu nedenle geriye iki tane kaldı."

"Sonrasında da Orta Doğu'daki pistlerde biraz arkamıza yaslanabiliriz çünkü o pistlerde çok uzun düzlükler var ve Mercedes kesinlikle büyük bir avantaja sahip olacak." dedi.

Verstappen, son altı yarışın dördünde Hamilton'dan fazla puan almayı başardı ve bitime beş yarış kala 12 puanlık bir fark yarattı.

Rusya, Türkiye ve Amerika galibiyetlerinin Hamilton'a gitmesini bekleyen Marko, bundan sonra olacakları kabulleneceğini söyledi.

Marko, "Son üç yarış aslında Mercedes'e uygun pistlerdeydik ve Meksika'ya geride gelmek yerine, buraya 12 puanlık bir liderlik ile geliyoruz."

"Meksika ve Brezilya, pistlerin rakımı nedeniyle bize daha uygun olmalılar." dedi.

Verstappen, COTA'da yapılan yarışa pole pozisyonundan başlamıştı ancak ilk virajda liderliği Hamilton'a kaptırmıştı.

Hamilton'ın arkasında Red Bull, daha agresif bir strateji ile beraber iki kez erken pit ile Hamilton'ın önünde piste döndü.

Konu hakkında konuşan Marko şunları söyledi: "Tüm yarışı sarstık. Ne yazık ki startta iyi değildik ancak Max'ın yapabileceği bir şey yoktu."

"Max'ın bu lastikleri nasıl koruduğu inanılmaz."