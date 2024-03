Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Verstappen, 2024 sezonunda pole pozisyonu kazanma konusundaki yüzde 100'lük oranını Avustalya'da korumuştu. Avustralya GP'sinin başlangıcında liderliğini güvence altına aldıktan sonra, gün batımına doğru başka bir dominant sürüşü ortaya çıkabilirdi. Ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk turlarda üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'in arayı açmasına izin vermeyip üzerindeki baskıyı sürdürdü. Verstappen, RB20'sinin çok gevşek hissettiğinden şikayet etti ve Sainz liderlik için geçişini yaptı. Verstappen'in sorunları kısa süre sonra sağ arka freninden duman çıkmaya başlamasıyla büyük ölçüde kötüleşti. Bu durum Verstappen'i yarış dışı bıraktı.

Bu noktadan sonra Sainz, üçüncü Formula 1 grands prix zaferini elde etmek için damalı bayrağa kadar yarışarak süreci kontrol etti ve Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc onu ikincilikte takip etti. Marko'nun Albert Park'ta Verstappen'le yaptığı sohbetin ardından Ferrari'ye gönderdiği mesaj ise "kendinizi kaptırmayın" oldu.

Bu görüşmede Marko, Verstappen'in kendisine Sainz'e yetişme konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını söylediğini ve bu sorunun ölümcül hale gelerek Red Bull'un kazanma serisinin sonunu işaret ettiğini söyledi.

Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada Marko, "Max ile konuştum ve sorunlara rağmen Sainz'ın hızına nispeten kolay bir şekilde ayak uydurduğunu söyledi."

A plume of smoke comes out of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images