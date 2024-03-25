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Formula 1 Avustralya GP

Marko: "Max yarışa devam etseydi sonuç farklı olurdu"

Red Bull kıdemli danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen yarış dışı kalmasaydı Avustralya Grand Prix'sinin sonucunun "tamamen farklı" olacağını söyledi.

Burak Yasul
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Sam Bagnall / Motorsport Images

Verstappen, 2024 sezonunda pole pozisyonu kazanma konusundaki yüzde 100'lük oranını Avustalya'da korumuştu. Avustralya GP'sinin başlangıcında liderliğini güvence altına aldıktan sonra, gün batımına doğru başka bir dominant sürüşü ortaya çıkabilirdi. Ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk turlarda üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'in arayı açmasına izin vermeyip üzerindeki baskıyı sürdürdü. Verstappen, RB20'sinin çok gevşek hissettiğinden şikayet etti ve Sainz liderlik için geçişini yaptı. Verstappen'in sorunları kısa süre sonra sağ arka freninden duman çıkmaya başlamasıyla büyük ölçüde kötüleşti. Bu durum Verstappen'i yarış dışı bıraktı.

Bu noktadan sonra Sainz, üçüncü Formula 1 grands prix zaferini elde etmek için damalı bayrağa kadar yarışarak süreci kontrol etti ve Ferrari takım arkadaşı Charles Leclerc onu ikincilikte takip etti. Marko'nun Albert Park'ta Verstappen'le yaptığı sohbetin ardından Ferrari'ye gönderdiği mesaj ise "kendinizi kaptırmayın" oldu.

Bu görüşmede Marko, Verstappen'in kendisine Sainz'e yetişme konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını söylediğini ve bu sorunun ölümcül hale gelerek Red Bull'un kazanma serisinin sonunu işaret ettiğini söyledi.

Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada Marko, "Max ile konuştum ve sorunlara rağmen Sainz'ın hızına nispeten kolay bir şekilde ayak uydurduğunu söyledi." 

A plume of smoke comes out of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

A plume of smoke comes out of the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Max yarışta olsaydı sonuç tamamen farklı olurdu." dedi.

Verstappen, arka arkaya yarış bitirme serisi 43 yarışta sona ererken, sağ arka freninin ışıklar söndüğünden itibaren "sıkıştığını" açıkladı. Verstappen en son  yine 2022'de Albert Park'ta yarış dışı kalmıştı.

Marko, bu fren arızasının nedeninin daha derin incelemeler başlayana kadar henüz bilinmediğini söylerken, sağ arka frenin alev almasından başka bir şey olmamasının kendisini rahatlattığını ifade etti.

Verstappen'in fren sorunuyla ilgili olarak Marko,"Henüz tam olarak bilmiyoruz ama Sainz'ın onu geçtiği turda fren boşalmadı." 

"Buna ek olarak, hafifçe yana yattı ve sonuç olarak Sainz onu geçti. Sonuç olarak fren tamamen sıkıştı ve her şeyin alev almamasına çok sevindik. Kesin nedeni değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Verstappen'in Red Bull takım arkadaşı Sergio Perez beşincilikte kaldı.

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