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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

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Red Bull motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, radyoda bir yanlış anlaşılma yaşandığını, Max Versappen'in bu yüzden yanlış turda pite geldiğini ve bundan ötürü de yavaş bir stop yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Marko: ''Max yanlış turda pite geldi''

Mercedes'in hem daha iyi birt strateji hem de daha üstün yarış temposuyla Red Bull'u arkasında bıraktığı İspanya Grand Prix'si hakkında konuşan Marko, Mercedes'in daha hızlı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Yarışın ilk bölümünde Mercedes'in yarış temposunun daha iyi olduğunu gördük. Eğer, lastikleri çok da harcamadan birinin 1 saniye kadar yakınında rahatlıkla gidebiliyorsanız, daha hızlısınız demektir.''

''Sonrasında Max pite yanlış turda geldi. Yine de çocuklar mükemmel reaksiyon gösterdiler. Bu hataya rağmen 4 saniyelik bir stop yaptılar.''

''Bir yanlış anlaşılma olmuş. Max'ın yarış mühendisi ona 'gelecek tur pite gel demiş' ama o ' bu tur pite gel' anlamış. Sonrasında biz de taktığımız lastiklerle gidebildiğimiz kadar uzun gitmeye çalıştık. Ancak bunun çalışmayacağı açıkça ortaya çıktı. Biz de hasarı azaltmak için en hızlı turu almaya çalıştık.''

Verstappen'in yanlış bir anlaşılma sonucu pite yanlış turda gelmesi hakkında konuşan Marko, ''Mekanikerler mükemmel bir iş çıkardı çünkü o son anda pit yoluna daldı. Böyle şeyler olabilir. Bugün, Mercedes'in yarış temposu basitçe daha hızlıydı. Gelişmemiz gerek.'' dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B passes Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B passes Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 Hamilton ikinci kez pite girdiğinde Red Bull'un reaksiyon göstermemesi eleştirilmişti.

Marko ise Hamilton'ı engellemek için birkaç şeyi gözden geçirdiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: ''Yeni set yumuşak lastiğimiz vardı ve onu kullanıp kullanmayacağımız hakkında zaten konuşmuştuk. Ancak o lastiği kullansaydık hem sona gidemezdik hem de Bottas ve Hamilton'ı geçmemiz gerekirdi. Bu da büyük bir riskti. Kısacası, ikinci bir Macaristan yarışına benzedi.''

''Hamilton'ın yeni lastiklerle çok hızlı olması bize şans bırakmadı. Max, lastiklerini sona götürmeye çalıştı. Ancak dediğim gibi Mercedes'in yarış temposu bizden daha iyiydi. Yani öyle ya da böyle arkamızı duvara yaslanmıştı, yapabileceğimiz pek bir şey yoktu.''

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez'in ön tarafta olmaması, Hamilton'a rahatlıkla 2. bir pit stop yapma lüksü vermişti. Marko da Perez ön sıralarda olsaydı, işimiz daha kolay olurdu dedi.

Marko, ''Eğer Perez, ön tarafta olsaydı, işimiz daha kolay olurdu. Perez yavaş yavaş alışıyor. Umarım Monako'da sıralama turları performansını arttırır, o zaman yarış temposu çok da önemli olmayacak.'' ifadelerini kullandı.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Can Çarpıcı

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