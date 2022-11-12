Marko: "Max sprint yarışını kazanacak"

Haberi dinle

Max Verstappen, cuma günkü sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi fakat son bölümdeki ilk hakkında hata yaptı.

Sonrasında kırmızı bayrak çıktı ve yağmur şiddetini artırdı. Bundan ötürü de sıralama turlarını ikinci sırada tamamlamış oldu.

Cumartesi günkü yarışa Kevin Magnussen ilk sırada başlayacak ve Verstappen'in normal şartlarda Danimarkalı pilotun kolay önüne geçeceği düşünülüyor.

Hollandalı pilot hakkında konuşan Helmut Marko, galibiyetten emin görünüyor.

Marko, "Magnussen doğru zamanda kusursuz bir tur atarak şansını kullandı."

"Max sekizinci virajda hata yaptı ve lastiklerini kilitledi. Eğer oradaki yarım saniyeyi kaybetmemiş olsaydı, turu pole pozisyonu için yeterli olacaktı."

"Sprint yarışında pist kuru da olsa ıslak da olsa Max'in kolayca kazanacağına eminim."

"Yine de dikkatli olmalı. Magnussen'in zaman zaman çok agresif olabildiğini geçmişte birçok kez gördük."

"Ayrıca Singapur'da mücadele için pek de iyi bir rakip olmadığını da gördük. Bu yüzden Max fazla risk almadan yükselecek ve sprint yarışını kazanacak." dedi.