Marko: ''Max, lastikleri üçüncü veya dördüncü sıra için harcamayacak kadar deneyimli''

Amerika Grand Prix'si hafta sonunun birinci antrenman seansında Verstappen, lider Valtteri Bottas'ın 0.932 saniye ve ikinci Lewis Hamilton'ın 0.887 arkasında üçüncü olurken, takım arkadaşı Sergio Perez ise 1.924 saniye arkada 7. sırayı almıştı.

Daha sonrasında Red Bull günün ikinci antrenman seansında Perez'le birlikte liderliği alırken, Verstappen sekizinci sırada kaldı.

Marko, Hollandalı pilotun trafik nedeniyle turunu bir araya getiremediğini ve ilk seansa göre Mercedes'lerle aradaki farkın kapandığını söyledi.

''Mercedes hızlı, buna şüphe yok. Ancak biz de ilk antrenmana göre açık şekilde ileri adım attık. Max trafik ve benzeri şeyler nedeniyle turunu bir araya getiremedi.''

''Aradaki fark ilk seansta neredeyse bir saniyeydi, bu önemli ölçüde azaldı. Uzun sürüşler de tatmin ediciydi ancak bence lastiklerle ilgili genel bir problem var.''

''Telsizde duyduklarımıza göre, Mercedes de benzer problemlerle karşılaştı. Bir soğuma turunun ardından zamanlar tekrar geri geliyor.''

''Yani, bu zorlu bir hafta sonu olacak fakat Mercedes tarafının da düşündüğü kadar temiz değil.''

''Özellikle Perez sürekli olarak daha iyiye gitti, ki bu bizim için önemli.''

Adrian Newey'le yaptığı toplantıda ne konuşulduğu sorulan Red Bull motor sporları danışmanı Marko, ''Simülatörde ve pistte aldığımız sonuçlar farklıydı ve aynı zamanda Perez ile Verstappen'in neredeyse aynı olan şasilerinin davranışları hakkında da farklı yorumlar aldık.''

''Kesinlikle ileri doğru bir adım attık. Aynı zamanda yaptığımız değişikliklerin etkisini de artık görebiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Marko aynı zamanda Mercedes'in gelişiminin aerodinamiyle alakalı olduğunu düşündüğünü de söyledi.

''Bu aerodinamilerle ilgili, tam olarak tanımlayamıyoruz. Bu, aerodinamiyle ilgili olduğu kadar, motorla alakalı değil.''

Son olarak da Verstappen'in neden en hızlı tur denemesi yapmayı bıraktığı sorulan Marko, ''En hızlı derecenin o noktada mümkün olmadığını anladı. Birinci sektörde mor derece almıştı. O, üçüncü veya dördüncü sıra için lastiklerini harcamayacak kadar tecrübeli.'' şeklinde yanıt verdi.