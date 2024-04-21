Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen yarışı baskın şekilde kazanmayı başardı ve galibiyetlerine bir yenisini daha ekledii.

Yarışın ardından Sky'a konuşan Helmut Marko şöyle dedi: "Çok çalkantılı bir yarış oldu. Güvenlik aracı sonucu biraz karıştırdı."

"Yarışın bitimine iki tur kala Max, pistteki bir karbon parçanın üzerinden geçti. O zaman biraz endişeliydik fakat neyse ki her şey yolunda gitti ve Max yine harika bir galibiyet elde etti."

"Takımın performansı da iyiydi. Perez ilk Güvenlik Aracının zamanlaması nedeniyle şanssızdı."

"Bence Güvenlik Aracı periyotları olmasaydı, yarışı ikinci bitirebilirdi."

"Şu anda mükemmel bir paketimiz var ve Max kusursuz bir sürüş sergiliyor, kendine çok güveniyor ve yarış boyunca kontrolü tamamen elinde tutmayı başarıyor."

"Ayrıca lastikler üzerindeki kontrolü de inanılmaz. İşte bu yüzden tekrar dünya şampiyonluğu hakkında düşünmeye başlayabiliriz."

"Bence Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz bu sezon 27 yaşına girecek."

Marko, şampiyonluk için doğru yolda olduklarını da ekledi.

"Bizim istediğimiz şey dünya şampiyonluğunu kazanmak. Rakiplerimiz bu yıl bize daha da yaklaştı, özellikle Ferrari çok yakın."

"Bu yüzden hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasındaki farkı açmak önemliydi."

"Kolay olmayacağını düşünüyorum ama hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu konuda doğru yoldayız."