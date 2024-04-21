Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Marko: "Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz 27 yaşına girmedi!"

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Çin GP zaferinin ardından Max Verstappen'in yeteneklerini övdü.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, pazar günü gerçekleştirilen yarışı baskın şekilde kazanmayı başardı ve galibiyetlerine bir yenisini daha ekledii.

Yarışın ardından Sky'a konuşan Helmut Marko şöyle dedi: "Çok çalkantılı bir yarış oldu. Güvenlik aracı sonucu biraz karıştırdı."

"Yarışın bitimine iki tur kala Max, pistteki bir karbon parçanın üzerinden geçti. O zaman biraz endişeliydik fakat neyse ki her şey yolunda gitti ve Max yine harika bir galibiyet elde etti."

"Takımın performansı da iyiydi. Perez ilk Güvenlik Aracının zamanlaması nedeniyle şanssızdı."

"Bence Güvenlik Aracı periyotları olmasaydı, yarışı ikinci bitirebilirdi."

"Şu anda mükemmel bir paketimiz var ve Max kusursuz bir sürüş sergiliyor, kendine çok güveniyor ve yarış boyunca kontrolü tamamen elinde tutmayı başarıyor."

"Ayrıca lastikler üzerindeki kontrolü de inanılmaz. İşte bu yüzden tekrar dünya şampiyonluğu hakkında düşünmeye başlayabiliriz."

"Bence Max en iyiler arasında yer alıyor ve henüz bu sezon 27 yaşına girecek."

Marko, şampiyonluk için doğru yolda olduklarını da ekledi.

"Bizim istediğimiz şey dünya şampiyonluğunu kazanmak. Rakiplerimiz bu yıl bize daha da yaklaştı, özellikle Ferrari çok yakın."

"Bu yüzden hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasındaki farkı açmak önemliydi."

"Kolay olmayacağını düşünüyorum ama hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu konuda doğru yoldayız."

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, podyum töreninde

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Son Haberler

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

F1 Formula 1
Çin GP
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

F1 Formula 1
Çin GP
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

F1 Formula 1
Çin GP
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye