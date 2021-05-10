Marko, 2022 aracını geliştirmeye ne zaman odaklanacaklarını açıkladı

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, 2021 sezonunun dördüncü yarışı olan İspanya Grand Prix'sine ikinci sıradan başlamasına rağmen, güçlü bir start aldı ve yarışı uzun süre lider götürdü.

Ancak yarışın sonlarına doğru lastikleri bitmeye başlayan Hollandalı sürücü, Mercedes'ten Lewis Hamilton tarafından geçildi ve Hamilton bu pistte art arda beşinci zaferini almış oldu.

Yarışın ardından ne kadar zorlandıkları sorulan Marko, ‘’Karşınızda öylesine üstünlük ve iyi bir sürücü olduğunda, bununla mücadele edemezsiniz. Kenara çekildik. Ancak hâlâ bir güvenlik aracının gelmesini bekliyorduk.''

''Kullanılmamış lastik setlerini düşündük. Yumuşak lastiklerle bir geçme olasılığımız olabilirdi. Fakat şansa ihtiyacımız vardı, ne yazık ki şans bu sene bizim yanımızda değil.’’ ifadelerini kullandı.

Pilotlar Şampiyonası'ndaki farkın çok büyük olmadığını da dile getiren Marko, şu ifadeleri kullandı: ‘’Neyse ki aradaki fark, yapılacak yarışların sayısı düşünüldüğünde korkutucu değil ancak yarışlarda hızlanmalıyız. Bu oldukça açık.’’

Monako'da nasıl bir performans bekledikleri sorulan Marko, ‘’Eğer sıralamalardaki hızımızı sürdürebilirsek, iyi olacaktır. Monako’da öndeyseniz, önde kalırsınız. Orada geçiş yapma şansı yok. Umudumuz bu yönde. Ancak çok güncellememiz var. Bunların ne kadar etkili olacağını Monako’dan sonra göreceğiz.’’ dedi.

Avusturyalı isim, son olarak da 2022'de gelecek yeni kurallar için araç gelişimine ne zaman başlayacaklarını kısaca özetledi.

‘’Karar verdik. Yaz arasına kadar gelişimlere tam hız devam edeceğiz, hem 2022 aracına hem de mevcut araca odaklanacağız. Sonrasında da şampiyonada duruma bakacağız. Hâlâ gerçekten bir şansımız olduğunu düşünüyorum.''

''Ancak şampiyonayı kazanacak gibi durmuyorsak, 2022’ye konsantre olacağımızı söyleyebiliriz.’’