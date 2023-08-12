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Marko: "Max, AlphaTauri veya Haas ile pole pozisyonu alabilir"

Red Bull danışmanı Helmut Marko'ya göre Max Verstappen'in başarısı araçtan kaynaklanmıyor, hatta pilotunun bir AlphaTauri veya Haas ile dahi pole pozisyonu alabileceğini düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the post Sprint Press Conference

İlk şampiyonluğunu kazandıktan sonra her açıdan olgunlaşan Verstappen, bu sezon itibariyle diğerlerine göre farklı bir seviyede diyebiliriz.

12 yarışta 10 galibiyet elde eden Verstappen an itibariyle şampiyonada takım arkadaşı Sergio Perez'in de 125 puan önünde yer almakta.

Verstappen'in bu performansını yorumlayan Helmut Marko ise pilotunun ıslak zeminde AlphaTauri AT04 veya Haas VF-23 gibi zayıf araçlarla bile pole pozisyonu alabileceğini öne sürüyor.

Motorsport-Total'e konuşan Marko, "2020 sezonundaki Max, isim benzerliği dışında şu anki Max ile kıyaslanamaz. Özgüven açısından muazzam bir adım attı."

"Benim için yarışları okuma ustası her zaman [Lewis] Hamilton'dı, lastiklerini ne kadar iyi koruyabildiğini biliyoruz. Max de artık bu seviyeye çıktı, inanılmaz derecede olgunlaştı."

"Öyle ki, kendisi değişken koşullarda AlphaTauri veya Haas ile dahi pole pozisyonuna ulaşabilir."

"Ancak bir AlphaTauri ile yarışmak kendisini ne kadar motive eder, bunu söylemek zor. Bir gün gelecek ve 'teşekkürler, benden bu kadar' deyip gidecek." dedi.

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