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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Marko, Mateschitz'in sağlık durumu hakkında yorum yapmak istemiyor

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, Dietrich Mateschitz'in sağlık durumunun iyi olmadığı iddiaları karşısında sessiz kaldı.

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Marko, Mateschitz'in sağlık durumu hakkında yorum yapmak istemiyor
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RTL'nin haberine göre Red Bull'un kurucusu ve sahibi Dietrich Mateschitz, ciddi şekilde hasta ve bazıları iyileşmesinin artık zor olduğunu söylüyor.

Bu, Avusturya basınında da sıkça konuşulan bir iddia ve bazı gazeteciler iddiaların kesinlikle doğru olduğunu öne sürüyorlar.

78 yaşındaki Mateschitz'in uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması da sağlığıyla ilgili söylentileri körüklüyor.

Davet edilmesine rağmen Mateschitz, kısa bir süre önce yapılan Spielberg DTM yarışına da gelmedi.

Red Bull bu konuda, "Bildiğiniz üzere Mateschitz için özel hayatını kamuoyunun gözünden uzak tutmak, kendisi için hep önemli bir konu oldu. Durum şu anda da aynı." dedi.

Mateschitz'in yakın dostu Helmut Marko, Singapur GP'de bu sorularla karşılaştı ve RTL'ye şöyle dedi: "Yorum yapamam, bu özel bir konu. Bu konuda yorum yapmıyoruz."

Marko, Red Bull projesinin en önemli taşlarından birisi ve genellikle her seansın ardından Mateschitz ile konuşuyor.

Marko, vatandaşının iyi olup olmadığı sorusuna ise yanıt vermedi.

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