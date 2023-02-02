Marko: "Mateschitz'i çok özlüyorum"
Red Bull Racing danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Dietrich Mateschitz'in yokluğunu hissettiğini söylüyor.
RTL'ye konuşan Marko, "Mateschitz'i çok özlüyorum. Bu son dönemde yaşadığım ikinci büyük kayıp. İlki Niki Lauda'ydı, kendisiyle on yıllar boyunca arkadaş oldum ve birlikte çalıştım."
"Onun yokluğunda işler giderek daha da zorlaşıyor. Kararları tek başınıza almak zorundasınız, artık aynı düzeyde fikir alışverişinde bulunma fırsatınız yok. Kendisi ne zaman bir sorun olsa, hemen bir çözüm yolu bulurdu."
"Hiçbir zaman yıkıcı olmadı, her zaman ileri görüşlüydü, iyimserdi ve herkese fırsat verir, projelere inanır, cesaretlendirir ve güven verirdi -son toplantımızda bile!"
"Son toplantımız için Eylül ayında Max Verstappen ile birlikte Salzburg'daki Wolfgang Gölü'ndeydik. Çok uzun bir toplantıydı."
"Onun yokluğunun üstesinden nasıl gelebileceğinizi ya da bu durumla nasıl başa çıkabileceğinizi görmeniz gerekiyor." dedi.
Ancak hayat devam ediyor ve artık Red Bull Racing'in başka bir sorumlusu var; Marko ise çoktan görüşmelere başlamış vaziyette.
Sport1'e yaptığı başka bir açıklamada Marko, "[Kış aylarında] Formula 1 projemizden sorumlu yeni kişi olan Oliver Mintzlaff ile uzun bir görüşme gerçekleştirdik."
"Çok yapıcı bir görüşme oldu. Bir sonraki görüşme yakında gerçekleşecek." dedi.
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