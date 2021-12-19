Marko: "Masi'ye destek olacak bir sistem yaratmak gerekiyor"

Max Verstappen'in kazandığı dünya şampiyonluğunun tadını çıkaran Helmut Makro, La Gazzetta dello Sport'la özel bir röportaj yaparak, gündemdeki konular hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Marko, sözlerine Verstappen hakkında konuşarak başladı ve genç yıldızı, Ayrton Senna'ya benzettiğini dile getirdi.

Marko, "Max'in pek çok güçlü yönü var. Isınmaya veya antrenmana ihtiyacı yok, piste çıkıyor ve ıslak zeminde veya Cidde'deki yeni bir pistte olduğu gibi hemen hızlı gidebiliyor."

"Diğer bir özelliği de olağanüstü agresifliği: Geçiş yapabilmek ufacık bile olsa bir fırsatı varsa, elinden kayıp gitmesine izin vermiyor. Ayrıca inanılmaz bir doğal hıza sahip. Tek turda bana Senna'yı hatırlatıyor. Aracının yapabileceklerinin ötesine geçiyor ve Ayrton'a çok benziyor." dedi.

Marko, Mercedes'in Abu Dhabi'de yaşananları temyize götürmeme kararını da övdü.

Marko, "Mercedes'in temyizden vazgeçerek harika bir jest yaptığını söyleyebilirim."

"Hamilton, Abu Dhabi'de şüphesiz şanssızdı ama Silverstone, Budapeşte ve Bakü'de biz şanssızdık. Bunlar yarışlar ve memnuniyetsizliklerini anlıyorum."

"Şimdi Michael Masi'ye yardımcı olacak bir sistem üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu, FIA'nın ve yeni başkanın elinde çünkü Michael Masi her şeyi tek başına yapamaz."

"Bence bütün sistemin revize edilmesi gerekiyor, bir kişinin omuzlarında çok fazla ağırlık var. Ayrıca takım patronları ve takım yöneticilerinin yarış sırasında Masi ile konuşmasına izin verilmemeli."

"Ek olarak kurallar basitleştirilmeli. Komisyon üyeleri bu yıl hem bizi hem de Mercedes'i memnun etmeyen birçok karar aldı. Yargı anlamında bir tekdüzelik oluşturulmalı." dedi.

Michael Masi con Stefano Domenicali, capo di F1 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images