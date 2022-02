Marko: "Masi günah keçisi olmamalı"

2021 Formula 1 sezonunun sona ermesinden bu yana Abu Dhabi Grand Prix'siyle alakalı tartışmalar devam ediyor. Yarışla alakalı geniş çağlı bir soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturmanın sonuçları, bugün gerçekleştirilecek F1 Komisyonu toplantısında takımlara açıklanacak.

Fakat 18 Mart'ta gerçekleştirilecek Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısına kadar basın açıklaması yapılması planlanmıyor ve o tarihe kadar da herhangi bir karar alınmayacak.

Toplantıya FIA temsilcilerinin yanı sıra on takım patronu ve Formula 1 patronu Stefano Domenicali katılacak.

Fakat Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, FIA yarış direktörü Michael Masi'nin günah keçisi ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yaşananlardan tamamen Masi'nin sorumlu olup olmadığı sorusuna yanıt veren Marko, Kleine Zeitung'a şöyle dedi: ”Hayır, elbette hayır. O, sportif bir çözüm bulmak istedi."

“Çoğu zaman güvenlik aracı periyotlarında böyle oluyor, bunlar bazı sürücülere o an diğerlerinden daha fazla uyuyor."

"Amerikan IMSA serisinde, bu gibi durumlarda genellikle yarışın sonuna üç tur daha ekleniyor ve yarışlar aniden uzuyor. Fakat Formula 1'de, tüm sıkı yakıt hesaplamaları nedeniyle bunu yapma ihtimali yok."

Marko, Masi'nin pozisyonunu korumasını ancak daha fazla yardım almasını umuyor.

”Soruşturmanın temel amacı, takım patronlarının takım radyosu üzerinden yarış yönetimine müdahale etmeye devam edemeyeceğini açıklığa kavuşturmak."

“Her şeyin daha net olması gerekiyor."

“Yarış yönetimini biraz daha rahatlatmaya çalışacaklarını düşünüyorum.”

Marko sonrasında şunları ekledi: "Bizim gibi büyük takımlarda, fabrikada her küçük detayı analiz eden ve hemen pit duvarına bildiren insanlar var."

“Dolayısıyla bu açıdan FIA, insan gücü eksikliğinden mustarip."

Michael Masi, Race Director, walks the track with an FIA colleague

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images