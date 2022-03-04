Marko: "Masi bir 'piyondu'"

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2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinde gerçekleştirilen heyecanlı final yarışı, yarış direktörü Michael Masi'nin aldığı kararlar nedeniyle tartışmalı koşullarda bitti.

Masi, yarışın ardından sert eleştirilere maruz kaldı ve kış boyunca gündem oldu. Özellikle Mercedes tarafı, yarışta alınan kararlar nedeniyle kızgındı.

Olanların ardından FIA soruşturma başlattı ve Masi görevinden alındı.

Takım patronu Toto Wolff, RTL'ye, "Görülecek bir hesabımız var." dedi ve Masi'ye üzülüp üzülmediği sorusuna "Hayır." cevabını verdi.

Red Bull ise Avustralyalı'ya destek oldu.

Helmut Marko, "Masi'nin yıllardır yaptığı işlere bakmalısınız."

"Artık, yarış direktörünün bilgi kapsamı daha da genişleyecek. Yarış direktörüne yardımcı olması için bütün veriler ve fotoğraflarla beraber bir sanal yarış kontrolü olacak ve yanında tecrübeli danışman Herbie Blash olacak."

"Eğer Masi bütün bunlar sahip olsaydı karar vermesi daha kolay olurdu."

Michael Masi, Race Director and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunların yanı sıra, gelecek yarış direktörüne rahatlık sağlamak için, yarış kontrol ile takımlar arasındaki radyo konuşmaları da kısıtlanacak."

"Bu, Mercedes'in yanı sıra bizim tarafımızdan da kesinlikle büyük olan bir etkiyi azaltmak için yapıldı."

"Masi de yeni kurallardan yararlanabilirdi. O daha çok bir piyondu." dedi.

Kış arasında, şampiyonluğu kaybeden Lewis Hamilton'ın emekli olabileceği de gündem olmuştu. İngiliz pilot, haftalarca medyada yer almadı ve sosyal medya hesaplarını kullanmadı.

Marko, Hamilton'ın emekli olacağına asla inanmadığını açıkladı.

"Çok bariz bir işaret vardı. Sürücü pazarında hiçbir heyecan oluşmadı."

"Eğer Hamilton, ayrılacağını söyleseydi yerine birini bulmaya çalışırlardı. Bu hiçbir açıdan görülmedi."

Marko ayrıca, Hamilton'ın bu davranışının, karardan ne kadar memnuniyetsiz olduğunu göstermek için olduğunu ve bu davranışın kısmen "Masi'nin görevden alınmasına yol açtığını" söyledi.