Marko: "Masi bir hakem gibi, onun dediği geçerli olur"

2021 sezonunun şampiyonlarının belirlendiği Abu Dhabi GP'nin bitimine yaklaşık 5 tur kala Nicholas Latifi kaza yapmış ve bunun üzerine piste güvenlik aracı girmişti.

Hamilton, neredeyse tüm yarışı lider götürmüştü ve güvenlik aracı çıktığında da liderdi. Mercedes pist üstü pozisyonunu korumak için Hamilton'ı güvenlik aracı altında pite almadı. Red Bull ise yumuşak lastiklere geçti.

Fakat Verstappen ve Hamilton arasında tur yemiş birkaç araç yer alıyordu ve Hollandalı pilotun, Hamilton'ı geçebilmek için önce bu isimlere tur bindirmesi gerekecekti ki böyle bir durumda da Hamilton'ı geçmesi neredeyse imkansız olacaktı.

Şampiyona direktörü Michael Masi, ilk olarak kimsenin turunu geri almayacağını söylese de sonrasında karar değiştirdi.

Hamilton ve Verstappen'in arasında yer alan Norris, Alonso, Ocon, Leclerc ve Vettel'e turlarını geri alma fırsatı verildi.

Fakat Ricciardo, Stroll ve Schumacher'in turlarını geri almasına izin verilmedi.

Tur yiyen araçların aradan çekilmesinin ardından Verstappen, son turda Hamilton'ı geçmeyi başardı ve kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Masi'nin kararları birçok kişi tarafından eleştirilmişti ancak Marko, Masi'nin doğru kararı verdiği görüşünde. Marko, sezon finalini güvenlik aracı arkasında bitirmek istemeyen Masi'nin bu kararı vermeye hakkı olduğunu dile getirdi.

Avusturyalı Sport und Talk programında konu hakkında konuşan Marko, şu ifadeleri kullandı: "Yarışı pist üstünde, yarışarak bitirmek isteyen Michael Masi'ye de hakkını teslim etmeliyim. IndyCar'da ya da NASCAR'da, yarışın güvenlik aracı altında bitmemesi için yarışın sonuna tur bile ekleyebiliyorlar."

"İki pilot arasında beş pilot yer alıyordu ve Masi, son turda yarışabilmemiz için aradaki araçları gönderdi. O bir hakem gibi ve bunu yapmaya hakkı var. Eğer böyle bir karar verirse, o karar geçerlidir."

"Takımımız güvenlik aracına mükemmel reaksiyon gösterdi ve hemen yumuşak lastikleri taktılar ve evet, sonrasında Hamilton'ın bir şansı yoktu."

"Max, yarışın sonrasında yumuşak lastikleri takmasının ardından ne düşündüğümü sordu ve ben de ona 'Kazanacağın açıktı.' dedim."

"Max'ın arabayı böylesine yetenekli bir şekilde ve limitte sürmesi, kalbimi ısıtıyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to become the 2021 drivers champion

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images