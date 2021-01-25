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Formula 1 / Son dakika

Marko: "Maliyetlerin kısılmadığı tek alan güç ünitesi"

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Marko: "Maliyetlerin kısılmadığı tek alan güç ünitesi"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Formula 1'in her türlü alanda maliyetleri kısmaya çalıştığını ama güç ünitesi tarafında hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Formula 1'de 2021 yılıyla birlikte bütçe sınırına geçiş yapıldı ve bu yıl takımlar sadece 145 milyon dolarlık harcama yapabilecek.

Bu bütçeye sürücü maaşları dahil olmasa bile, yakında sürücü maaşlarına da kısıtlama getirilmesi hedefleniyor.

Diğer tarafta F1, güç ünitelerini geliştirmeye devam ediyor ve bu alanda herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Honda 2021 sonunda spordan çekilecek ve Japon üreticinin güç ünitelerini bakım yaparak kullanmaya devam etmek isteyen Red Bull, güç ünitelerinin dondurulmasını ve bu sayede gelişim sıkıntısı olmadan bu üniteleri kullanmaya devam etmeyi hedefliyor.

Marko, RTL ile yaptığı son röportajda, "F1'de şirket giderleri için bir bütçe sınırı getirildi, sürücüler için bir maaş sınırı planlanıyor ve yatırımların düzenlenmediği tek kısım güç üniteleri." dedi.

Marko, motorları dondurma kararı almalarının ardından geride olan üreticilere gelişim fırsatı verilebileceğini söyledi ve ekledi: "Örneğin birisi en yüksek beygir gücünün yüzde iki gerisindeyse olabilir. Ancak bunun için hâlâ zaman var. Burada her şeyden önce motorları dondurmamız gerekiyor. En önemlisi bu."

"Bu büyük bir maliyet sorunu. Bu nedenle Honda motorlarını kendi başımıza bakım yapıp, kullanamayız."

Marko, Renault motoruna geçişin kendileri için bir seçenek olmadığını da yineledi.

Marko, "Bir motor satın aldığınızda, o üreticinin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir ünite alırsınız. Orta vadede başarılı olmak için kendi motorunuza veya motor ortağınıza ihtiyacınız var." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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