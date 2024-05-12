Marko: "Magnussen'in yaptığına benzer hareketlere pitten geçme cezası verilmeli"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Kevin Magnussen'in sprint yarışındaki savunması ve hareketlerinin "pitten geçme cezasıyla" cezalandırılması gerektiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Miami’de gerçekleştirilen sprint yarışının öne çıkan noktalarından birisi Kevin Magnussen’in sert savunması ve takım arkadaşı Nico Hulkenberg’e yardım etmek için, rakip sürücüleri pist dışına itmesiydi.
Danimarkalı sürücü bile takım arkadaşına yardım etmek için böyle bir yola başvurduğunu kabul etti. Fakat kendisine sadece zaman cezası verilmesi tepki çekti.
Speedweek’e konuşan Helmut Marko’ya göre böyle durumlarda daha ağır cezalar verilmesi, tüm taraflar için en iyi çözüm olabilir.
Marko şöyle dedi: "Miami GP'nin öne çıkan bir diğer konusu takım arkadaşına yardım etmek için elinden geleni yapan Kevin Magnussen'in sprintteki performansıydı."
"Sadece Hamilton'ı durdurmakla kalmadı, aynı zamanda Yuki'ye de zarar verdi. Bence aşırıya kaçtı ve on ceza puanı alması boşuna değil."
"Kuralların değiştirilmesi ve Günther Steiner'in önerdiği gibi 10 saniyelik zaman cezası yerine pitten geçme cezası verilmesi gerekiyor."
"Böylece bir sürücünün diğerinin yarışını mahvetmesini engellemiş oluruz."
"Yine de her yarıştan sonra yönetmelikleri değiştirmemiz gerektiğini düşünmüyorum çünkü istikrara ihtiyacımız var."
Helmut Marko, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
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