Marko: "Mateschitz, Avusturya GP'de F1'den çekilmeyi düşünmedi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışın ikinci kısmında iyi bir yükseliş gerçekleştirmiş ve pist üstünde Sebastian Vettel, Valtteri Bottas ve son olarak da Charles Leclerc'i geçerek zafere ulaşmıştı.

Ancak Verstappen, Leclerc'i geçerken 3. virajda temas yaşadılar ve bunun üzerine genç pilotun hamlesi inceleme altına alındı.

Yapılan incelemeler sonrası "ağırlıklı olarak suçlanacak birisi bulunmadığına" karar verildi ve genç sürücüye ceza çıkmadı.

Ancak Red Bull'un sahibi Mateschitz'in olası bir cezada takımı spordan çekebileceği yönünde iddialar vardı.

Red Bull'un danışmanı Marko, bunu hiç düşünmediklerini söyledi.

"Spielberg'deki savaş çok farklıydı, çok farklı bir gerilimdi. Orada Max çok iyi bir sıralama turları çıkarmıştı."

"Kaçıncı pozisyondaydı şu an tam net hatırlamıyorum ama ikinci veya üçüncü gibi bir şeydi. Sonra yarış başladı ve startla her şey çöpe gitti. Podyum ve galibiyeti tartışmıştık ve beş saniyede rüya sona ermişti."

"Ama Max inanılmaz bir performans ortaya koydu. Ön kanadımız şasi beklediğimiz seviyeye getirdi. Ayrıca lastik yönetimi de çok iyiydi. Bitime kaç tur vardı hatırlamıyorum ancak Leclerc'i yakaladı ve onu geçti."

"Tüm bu söylentileri biliyorum ama Dietrich tam tersini düşünüyordu. İnceleme altına alındığıyla ilgili tüm bu yaygara çıktığında bize gelip 'Boş verin, biz bu yarışı kazandık. Karar verdikleri şey artık bizi gerçekten pek etkilemiyor çünkü biz ahlaki olarak kazandık' dedi."

"Bunun gibi bir patrona sahip olmak harika. Hakemlerin kararı yüzünden dikkatlerin dağılmasına izin vermedi. Bunlardan rahatsız olmayan bir patron olması harika."

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