Marko: "Macaristan'da kazanmak kolay olmayacak"

Red Bull, son yarışlarda beklentileri karşılamakta zorlandı ve uzun zaman sonra ilk kez arka arkaya iki yarış kazanamadı.

Sıradaki yarış Macaristan'da olacak ve OE24'e konuşan Marko, bu konuda şöyle dedi: "Kazanmak o kadar kolay olmayacak."

"Silverstone'da yine en hızlı araca sahip değildik. Birkaç sorun olmasa da bir sorunumuz vardı. Buna rağmen her yarıştan sonra şampiyonadaki farkı açmaya devam ediyoruz, bu yüzden sorun yok."

Max'in duruma daha endişeli yaklaşmasıyla ilgili bir soruya Marko, "Max'in kazanmak istediği açık fakat Silverstone'daki gibi yarışlar Formula 1'in spor imajını olumlu yönde etkiliyor."

"Aksi takdirde her şey sıkıcı olurdu." cevabını verdi.

Eğer Mercedes kalan yarışlarda en hızlı takım olursa, Verstappen'in Alman üreticiye geçip geçmeyeceği sorusuna Marko, "Eğer, eğer, eğer deyip duruyoruz."

"Bunların hepsi spekülasyon. Spekülasyonları tartışmaya dahil olmayacağım."

"Siz fazla ileriye bakıyorsunuz. Henüz en hızlı araca sahip değiller, sadece Silverstone'daki serin hava işlerine yaradı. Genellikle sıcakta zorlanıyorlar."

"Ayrıca biz şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayız. Sergio Perez'in normal formuna dönmesine ihtiyacımız var. Tüm başarısızlıkların yanı sıra psikolojik sorunlar da yaşıyor." cevabını verdi.

Perez'in kontratında Verstappen'in 100 puan gerisinde kalması halinde fesih maddesi olduğu iddiasıyla ilgili Marko, "Neredeyse tüm lider sürücülerin sözleşmesinde sonuçlara dayalı bir madde vardır." cevabını verdi.