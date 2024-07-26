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Formula 1 Belçika GP

Marko, Macaristan GP'den sonra Red Bull'da "gergin" bir ortam olduğunu itiraf etti

Helmut Marko, Macaristan Grand Prix'sinden sonra Red Bull'da gergin bir hava olduğunu kabul ediyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, son yarışta Macaristan Grand Prix'sinde zor bir yarış geçirdi ve Max Verstappen yarış sırasında duygularını dile getirdi.

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in Macaristan'daki zor geçen hafta sonunun ardından Milton Keynes merkezli takımda atmosferin "gergin" olduğunu belirtti.

Verstappen, yarış sırasında Red Bull'un stratejisini takım radyosu üzerinden sert bir şekilde eleştirerek, yarış sırasında alınan kararlardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Zor geçen yarış, Red Bull'un McLaren gibi rakip takımların artan baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla daha da önemli hale geldi. McLaren, yarışta 1-2 olarak finiş gördü.

Marko Kleine Zeitung'a, "Atmosfer biraz gergin."

"Yarış Max'in ilk virajdan sonra pozisyonunu geri vermemesi gerektiğini düşünmesiyle kontrolden çıktı. Sonra her şey birbirini izledi." dedi.

Verstappen, 2016'dan beri takıma katıldığından bu yana birlikte çalıştığı yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile birkaç hararetli tartışmaya girdi.

Marko, ikilinin yarıştan sonra oturup durumu konuştuğunu açıkladı.

"İkisi oturup konuyu tartıştı." dedi.

Verstappen, Spa-Francorchamps'ta beşinci içten yanmalı motorunu takacağı için 10 sıra grid cezası alacak.

Marko, podyumda bitirmenin hâlâ ihtimal dahilinde olması gerektiğini belirtti ancak Red Bull'un rakiplerinin hız konusunda onlarla mücadele ettiği bir dönemde bunun zor olduğunun da farkında.

Marko "Verstappen için zor bir sezon ve o da sadece bir insan."

"Hala öndeyiz, ama artık o kadar üstün değiliz.”

"Spa'da Verstappen için de zor olabilir, çünkü bir güç ünitesi değişikliği olacak.”

"Bu durumda gridde on sıra geri olacak. Ama umarım burada Macaristan'dan daha kolay geçiş yapılabilir.”

"Podyum mümkün, ama önceki yıllara göre çok daha zor olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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