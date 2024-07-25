Marko, Macaristan GP'de yaşanan kazanın Hamilton'ın suçu olduğunu düşünüyor

Red Bull, RB20 için beş güncelleme ile Hungaroring'e gelmesine rağmen McLaren ile rekabet edecek hızdan yoksundu ve bu, tartışmalı bir stratejiyle birleşince, Verstappen'i öfkelendirdi.

Yarışın son turlarına girerken, daha önce erken pit stratejisiyle Hamilton tarafından geçilen Red Bull sürücüsü, 1. virajda iç tarafa doğru bir hamle yaptı, ancak Mercedes'in sağ ön lastiğine çarptı ve kısa bir süre havalandı.

Havalanarak pist dışına çıkan Verstappen, dördüncü sırayı Charles Leclerc'e kaptırdı, ancak RB20'si yarışa devam edebildi ve son Dünya Şampiyonu yarışı beşinci sırada tamamladı.

Hakemler olayı inceledi ancak bunun bir yarış kazası olduğuna hükmederek iki sürücüye de ceza vermedi.

Hakemlerin kararı şu şekildeydi: “1 numaralı aracın herhangi bir çarpışma meydana gelmeden önce birinci viraja yaklaşırken her iki ön tekerleğini kilitlediği, ancak tipik bir geçiş manevrası için normal viraj çizgisini kaçırdığı açıktır.”

“44 numaralı aracın sürücüsü bunun bir yarış kazası olduğunu belirtirken, 1 numaralı aracın sürücüsü bunun bir frenleme esnasında yön değiştirme vakası olduğunu savunmuştur.

“Komiserler bunun tipik bir 'frenleme altında yön değiştirme' vakası olduğunu düşünmemektedir, ancak 44 numaralı aracın sürücüsünün çarpışmayı önlemek için daha fazlasını yapabileceği kanaatindeyiz.”

Ayrıca, "hiçbir sürücünün baskın şekilde suçlu olmadığı" belirtildi ve bu nedenle ek bir işlem yapılmamasına karar verildi.

Ancak Marko'ya göre, çarpışmanın sorumlusu Hamilton'dı çünkü Verstappen’in üzerine doğru döndü.

Yarış hafta sonunu Speedweek köşesinde değerlendirirken Marko şunları söyledi: " Hamilton ve Verstappen, bir Williams'a tur bindirirken, Max bir boşluk gördü, hemen boşluğa daldı ve ardından çarpışma yaşandı.”

"Verstappen ile bu konu hakkında konuştum. Elbette fren yaparken aracının tekerlekleri kilitlendi ama virajı alabilirdi, dolayısıyla aracının kontrolünü kaybetmesi söz konusu değildi.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Max öndeydi, ancak Hamilton ona doğru dönerek çarpışmayı başlattı, herkes ne olduğunu gördü”

“Böylece beşinci sırada kaldık, ancak saf hız açısından McLaren'in hemen arkasında olduğumuzu unutmamalıyız.”

Kaza, Red Bull için "zor" geçen bir hafta sonunu noktaladı. Verstappen takımın güncellemelerinden, Red Bull'un stratejisinden ve ilk turdaki anlarının ardından ikinci sırayı Lando Norris'e vermesini istemelerinden memnun değildi.

Marko, “Tüm hafta sonu zordu.”

“Örneğin, Max ile pole pozisyonunu saniyenin sadece 46 binde biri ile kaçırdık, bu da onu çok kızdırdı çünkü araçtaki iyileştirmelerin bizi rakiplerimizin onda iki önüne geçireceğini umuyordu. Durum böyle değildi.”

“Sonra yarışın ilk turunda Max, çok iyi bir manevra olduğunu düşündüğüm bir hareketle McLaren'ın sol dış tarafına geçti, pist dışına itildi, ikinci sıraya geçti ve sonra ceza almamak için bu pozisyonu geri verdi..”

“Geriye dönüp baktığımızda, Verstappen'in orada beş saniyelik bir ceza alacağı %100 kesin değil, bu yüzden pozisyonunu korumak daha iyi olabilirdi çünkü bu pistte geçiş yapılırken çok fazla zaman kaybediliyor. “

“Olaylar birbirini izledi, duygular tavan yaptı ve yarış mühendisinin ve Max'in kibarca söylemek gerekirse uygunsuz yorumları oldu.” diye ekledi.