Marko, Macaristan GP kazası sonrası Bottas'a çok öfkelenmiş

Macaristan Grand Prix'sinde oldukça kötü bir start alan Valtteri Bottas, beşinci sıraya kadar gerilemiş ve ardından frenajı kaçırarak Lando Norris'e çarpmıştı.

Norris, Max Verstappen'in aracına çarparken, Bottas aynı zamanda Sergio Perez'in aracına çarptı.

Bu dört araçlık kazada Perez yarış dışı kalırken, Verstappen'in aracı büyük hasar gördü ve yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Böylelikle arka arkaya ikinci kez Mercedes ve Red Bull pilotları temas yaşamış oldular. Bu da çok sayıda puanın heba olduğu anlamına geliyordu.

Konu hakkında konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirdi.

Newstalk ZB'ye konuşan Marko, "Tabii ki bu duruma öfkelendim, hatta öfkeden daha fazlasını hissettim."

“Her iki aracımızı da saf dışı bırakan başka bir Mercedes sürücüsüydü. Perez'in aracının aldığı hasar çok büyüktü, motor parçalandı."

"Max'in aracını her şeye rağmen yarışılabilir hale getirebilirdik ama kesinlikle rekabetçi değildi."

“Üst üste ikinci hafta sonu bir Mercedes aracı tarafından sürüldük. Her iki şampiyonada da liderliği kaybettik, çok sinir bozucu.

“Şimdi herkesin işini yapması gerekiyor. Şampiyonluğu kazanmak için bitirmek ve puan toplamak gerekiyor. Bu yüzden sonraki yarışlara odaklanmalıyız.” dedi.

Marko, hem Britanya hem de Macaristan'ı kazanabilecek durumda olduklarını, bu yüzden mevcut durumun sinir bozucu olduğunu dile getirdi.

“İngiltere'de rekabetçiydik ve orada sprint yarışını kazandık. Hamilton tarafından yarış dışı bırakılmamış olsaydık, kazanırdık. Simülasyonlarımızın gösterdiği şey buydu."

“Macaristan'da o kadar rekabetçi değildik. Max, Lewis'ten yaklaşık 0.2 saniye daha yavaştı. Ancak başlangıçta yağmur yağdı ve Max en iyi yağmur sürücülerinden biri. Bu nedenle o noktada bile şansımız iyi görünüyordu."

“Sonra tekrar olay yaşandı. İki Red Bull aracı, ilk virajda bir Mercedes tarafından saf dışı bırakıldı."