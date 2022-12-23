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Marko: "Londra'da Noel partisi verdik, masraflar bütçe sınırına dahil değil!"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, şampiyonluk kutlamalarından söz ederken 2022 sezonunda bütçe sınırını aşmadıklarını belirtti.

Altay Gök
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Marko: "Londra'da Noel partisi verdik, masraflar bütçe sınırına dahil değil!"
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Yeni kuralların ilk sezonunu domine eden ve 22 yarışta 17 galibiyet ile çifte şampiyonluğa ulaşan Red Bull, tüm bu başarıya rağmen tartışmaların da odağındaydı.

En büyük tartışma bütçe sınırı ile ilgiliydi. Ekim ayının başlarında 2021 bütçe sınırını aştığı iddia edilen takım, bu iddiaları başta yalanlasa da FIA'nın da aşım yapıldığını onaylamasının ardından masaya oturmak durumunda kaldı.

Masadan çıkan karar ise diğer takımlara göre hafif, Red Bull'a göre ağır oldu: 7 milyon dolar para cezası ve rüzgar tüneli süresinde %10 kısıntı cezası!

AMuS'a özel bir röportaj veren Helmut Marko, şamiyonluk kutlamalarından bahsederken esprili bir dille 2022 sezonunda bütçe sınırını aşmadıklarını belirtti.

Marko, "Milton Keynes'teki kutlamalara katılamadım, ancak kasabada motor sporlarında sahip olduğumuz tüm araçlarla büyük bir gösteri gerçekleştirdik: ralli arabalarından F1 araçlarımıza kadar her şey oradaydı. Tüm kasaba için Red Bull sporun öncüsü durumunda."

"Sonra Londra'da Noel partimizi yaptık, neyse ki parti masrafları bütçe sınırına dahil edilmiyor!"

"Hesaplamalarımıza göre bu yıl bütçe sınırının odlukça altındayız, ancak geçen yılki gibi sürprizlerle karşılaşmamak için bunu yeterince erken teyit etmek istiyoruz." dedi.

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