Prime'a abone ol
Önceki / Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi" Sonraki / McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek
Formula 1 / Katar GP Haberler

Marko, “Lewis artık hatalarını kabul ediyor"

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Lewis Hamilton’un Katar GP’de takım arkadaşıyla yaşadığı temasın ardından artık hata yaptığına yönelik yorumlar üzerine, Verstappen'le temasına vurgu yaparak Hamilton’un artık hatalarını kabul ettiğini söyledi.

Ekleyen:
Helmut Marko

Mercedes ve Hamilton, Katar GP’nin ilk turunda Hamilton’ın George Russell ile temasının ardından unutulamayacak bir Katar Grand Prix’i geçirdiler.

Temasın ardından Russell gerilere düştükten sonra iyi bir yarış geçirerek dördüncü olarak devam ederken, Hamilton yarış dışı kalmıştı.

Takım telsizinden Russell’ın kendisini dışarıya ittiğini iddia eden Hamilton, tekrarlarını izledikten sonra hatasını kabul etmişti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, orta hamur lastiklerle start alan Russell’ı yumuşak lastikleriyle ilk virajı dışarıdan dönerek geçmeye çalışmıştı ancak Russell’ın diğer tarafında da Verstappen vardı ve Russell’a gidecek yer kalmadığı için temas yaşanmıştı.

Bununla birlikte, OE24’ün Hamilton'ın artık hatalar yapmaya başladığı iddiası üzerine Marko, “Seni düzeltebilir miyim lütfen? Artık hatalarını kabul ediyor diyelim.” Cevabını verdi.

Marko, Hamilton’ın Verstappen ile giriştiği 2021 pilotlar şampiyonasına göndermede bulunarak, Hamilton’ın o yıl Verstappen ile temas yaşadığı birçok hamlesi olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Silverstone’da yaşanan ve hafızalardan silinmeyen kazada, Copse’a ikili yan yana girmiş ve yaşanan temas sonrası Verstappen’in yarışı bariyerlerde noktalanmıştı. Aynı yıl Monza’nın ilk virajında ikili tekrar karşı karşıya gelmiş ve ilk virajdaki temasın ardında Verstappen’in Red Bull’u Hamilton üzerine çıkarak ikili yarış dışı kalmıştı.

Hamilton Katar GP’sine erken veda ederken, Verstappen üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaştıktan br gün sonra Katar’dan galip ayrılmıştı.

Verstappen’in 2023’teki 14. zaferine sahne olan bu yarış, pistteki kavurucu sıcak yüzünden yarış sonrası birçok pilot sağlık merkezinin yolunu tutarken, Logan Sargeant yarışın 40. turunda yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Verstappen sıcaktan çok fazla etkilenen pilotlar arasında değildi. Eski Ferrari ve McLaren pilotu Gerard Berger bu durumu bir kondisyon meselesi olarak görüyor ve pilotlara bu şartlarda yarışmalarının herhangi bir zorluk oluşturmayacağını düşünüyor.

Marko’da, Berger’e katılıyor.

Berger’in iddiasına yanıt olarak Marko, “Evet, Max yarış bittiğinde iyi durumdaydı.”

“Max pit-stoplardan sonra lastikleri ısınana kadar üç veya dört tur rahat tempoda ilerleyebilecek durumdaydı. Diğerleri muhtemelen bütün yarışı maksimum süratte geçmek zorundalardı.” dedi.

Verstappen bir sonraki durak olan Austin’de de galibiyete ulaşırsa geçtiğimiz sezon kırdığı bir sezonda 15 yarış galibiyeti rekorunu egale edecek.

paylaşım
yorumlar

Perez: "Katar'ın pist sınırları şaka gibiydi"

McLaren, F1'in ABD GP'sinde geri dönüştürülmüş karbon fiber parçalar deneyecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Wurz: “Grosjean'ın kazası, sürücüler için sürüş şartlarını zorlaştırdı”

Wurz: “Grosjean'ın kazası, sürücüler için sürüş şartlarını zorlaştırdı”

Formula 1
Katar GP

Wurz: “Grosjean'ın kazası, sürücüler için sürüş şartlarını zorlaştırdı” Wurz: “Grosjean'ın kazası, sürücüler için sürüş şartlarını zorlaştırdı”

Jordan: "Verstappen'in kazanmasından sıkıldım"

Jordan: "Verstappen'in kazanmasından sıkıldım"

Formula 1
Katar GP

Jordan: "Verstappen'in kazanmasından sıkıldım" Jordan: "Verstappen'in kazanmasından sıkıldım"

Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Formula 1
Katar GP

Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor” Hill, “Max her geçen gün daha iyiye gidiyor”

Son Haberler

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

IMSA IMSA
Petit Le Mans Road Atlanta

Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

MGP MotoGP
Endonezya GP

Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil Bagnaia, Endonezya'da Q1'e çıkacağı için endişeli değil

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

MGP MotoGP
Endonezya GP

Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti Marquez, Gresini'ye geçtiğinde ekip şefi değişikliğinin ilginç olacağını kabul etti

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı FIA, Katar'daki agresif hareketleri nedeniyle Stroll'ü uyardı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol