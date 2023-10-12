Marko, “Lewis artık hatalarını kabul ediyor"

Mercedes ve Hamilton, Katar GP’nin ilk turunda Hamilton’ın George Russell ile temasının ardından unutulamayacak bir Katar Grand Prix’i geçirdiler.

Temasın ardından Russell gerilere düştükten sonra iyi bir yarış geçirerek dördüncü olarak devam ederken, Hamilton yarış dışı kalmıştı.

Takım telsizinden Russell’ın kendisini dışarıya ittiğini iddia eden Hamilton, tekrarlarını izledikten sonra hatasını kabul etmişti.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, orta hamur lastiklerle start alan Russell’ı yumuşak lastikleriyle ilk virajı dışarıdan dönerek geçmeye çalışmıştı ancak Russell’ın diğer tarafında da Verstappen vardı ve Russell’a gidecek yer kalmadığı için temas yaşanmıştı.

Bununla birlikte, OE24’ün Hamilton'ın artık hatalar yapmaya başladığı iddiası üzerine Marko, “Seni düzeltebilir miyim lütfen? Artık hatalarını kabul ediyor diyelim.” Cevabını verdi.

Marko, Hamilton’ın Verstappen ile giriştiği 2021 pilotlar şampiyonasına göndermede bulunarak, Hamilton’ın o yıl Verstappen ile temas yaşadığı birçok hamlesi olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Silverstone’da yaşanan ve hafızalardan silinmeyen kazada, Copse’a ikili yan yana girmiş ve yaşanan temas sonrası Verstappen’in yarışı bariyerlerde noktalanmıştı. Aynı yıl Monza’nın ilk virajında ikili tekrar karşı karşıya gelmiş ve ilk virajdaki temasın ardında Verstappen’in Red Bull’u Hamilton üzerine çıkarak ikili yarış dışı kalmıştı.

Hamilton Katar GP’sine erken veda ederken, Verstappen üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaştıktan br gün sonra Katar’dan galip ayrılmıştı.

Verstappen’in 2023’teki 14. zaferine sahne olan bu yarış, pistteki kavurucu sıcak yüzünden yarış sonrası birçok pilot sağlık merkezinin yolunu tutarken, Logan Sargeant yarışın 40. turunda yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Verstappen sıcaktan çok fazla etkilenen pilotlar arasında değildi. Eski Ferrari ve McLaren pilotu Gerard Berger bu durumu bir kondisyon meselesi olarak görüyor ve pilotlara bu şartlarda yarışmalarının herhangi bir zorluk oluşturmayacağını düşünüyor.

Marko’da, Berger’e katılıyor.

Berger’in iddiasına yanıt olarak Marko, “Evet, Max yarış bittiğinde iyi durumdaydı.”

“Max pit-stoplardan sonra lastikleri ısınana kadar üç veya dört tur rahat tempoda ilerleyebilecek durumdaydı. Diğerleri muhtemelen bütün yarışı maksimum süratte geçmek zorundalardı.” dedi.

Verstappen bir sonraki durak olan Austin’de de galibiyete ulaşırsa geçtiğimiz sezon kırdığı bir sezonda 15 yarış galibiyeti rekorunu egale edecek.