Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Norris: "Bakü'de yere basma gücü anlamında yanlış seçim yaptık" Sonraki / Bottas: "Alfa Romeo'nun tempo kaybının sebebini bulması gerekiyor"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Marko, Leclerc'in grid cezası almasını bekliyor

Helmut Marko, Ferrari'nin dayanıklılık problemlerinin sezonun ilerleyen zamanlarında Charles Leclerc'e grid cezası getireceğine inanıyor.

Ekleyen:
Marko, Leclerc'in grid cezası almasını bekliyor
Haberi dinle

Red Bull-Ferrari mücadelesi Azerbaycan GP'de erken sona erdi çünkü iki Scuderia aracı da dayanıklılık problemleriyle yarış dışı kaldı. Böylelikle Max Verstappen ve Sergio Perez duble yaptı.

Bakü yarışının ardından Verstappen şampiyonadaki farkı açtı ve şu anda takım arkadaşından 21, Leclerc'ten ise 34 puan önde.

Yarıştan sonra konuşan Red Bull danışmanı Marko, Ferrari'nin motor problemlerinin sezon içerisinde çok fazla parça aldıkları için grid cezasıyla sonuçlanacağını düşünüyor.

Marko, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Adil bir mücadele istiyoruz."

"Leclerc üçünü motoruna geçecek ve bundan sonra en az bir veya iki kez motor değiştirmek zorunda kalacağı için ceza alması kaçınılmaz olacak."

Monakolu sürücü yarış dışı kalmadan önce sanal güvenlik aracı sırasında pite gelmiş ve liderliği almıştı.

Pole pozisyonundan başlayan Leclerc, startta Perez'e geçilmişti ve Verstappen'in baskısı altındaydı.

Marko, Red Bull'un yarışta daha hızlı olduğuna dair yeterince kanıt olduğunu ve Leclerc'in sadece Perez'in hava koridorunda olduğu için Verstappen'in önünde kalabildiğini söyledi.

Marko, "Saf hız açısından Leclerc ilk birkaç turda Perez'den hava koridoru elde etti. Bu yüzden Max onu hemen geçemedi."

"Daha sonrasında beklediğimiz tablo oluştu, yani gerçekten en hızlı olduğumuz tablo." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Norris: "Bakü'de yere basma gücü anlamında yanlış seçim yaptık"
Önceki haber

Norris: "Bakü'de yere basma gücü anlamında yanlış seçim yaptık"
Sonraki haber

Bottas: "Alfa Romeo'nun tempo kaybının sebebini bulması gerekiyor"

Bottas: "Alfa Romeo'nun tempo kaybının sebebini bulması gerekiyor"
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
"Ferrari'nin dayanıklılık problemini çözme isteği başarılı olmadı" Azerbaycan GP
Formula 1

"Ferrari'nin dayanıklılık problemini çözme isteği başarılı olmadı"

Horner, Azerbaycan GP'de iyi performans gösteren Vettel'e gönderme yaptı Azerbaycan GP
Formula 1

Horner, Azerbaycan GP'de iyi performans gösteren Vettel'e gönderme yaptı

Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi" Azerbaycan GP
Formula 1

Horner: "Perez'e giden 'savaş yok' talimatı takım emri değildi"

Son Haberler

Alonso: "Kanıtlayacak bir şeyim yok"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Kanıtlayacak bir şeyim yok"

Jos: "Henüz sevinmek için çok erken"
Formula 1 Formula 1

Jos: "Henüz sevinmek için çok erken"

Norris: "Mercedes isterse dalgalanmadan kurtulabilir, ancak performansa öncelik veriyorlar"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Mercedes isterse dalgalanmadan kurtulabilir, ancak performansa öncelik veriyorlar"

Leclerc: "Takım olarak dayanıklılık konusunda adımlar atmalıyız"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Takım olarak dayanıklılık konusunda adımlar atmalıyız"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.