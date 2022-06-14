Marko, Leclerc'in grid cezası almasını bekliyor

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Red Bull-Ferrari mücadelesi Azerbaycan GP'de erken sona erdi çünkü iki Scuderia aracı da dayanıklılık problemleriyle yarış dışı kaldı. Böylelikle Max Verstappen ve Sergio Perez duble yaptı.

Bakü yarışının ardından Verstappen şampiyonadaki farkı açtı ve şu anda takım arkadaşından 21, Leclerc'ten ise 34 puan önde.

Yarıştan sonra konuşan Red Bull danışmanı Marko, Ferrari'nin motor problemlerinin sezon içerisinde çok fazla parça aldıkları için grid cezasıyla sonuçlanacağını düşünüyor.

Marko, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Adil bir mücadele istiyoruz."

"Leclerc üçünü motoruna geçecek ve bundan sonra en az bir veya iki kez motor değiştirmek zorunda kalacağı için ceza alması kaçınılmaz olacak."

Monakolu sürücü yarış dışı kalmadan önce sanal güvenlik aracı sırasında pite gelmiş ve liderliği almıştı.

Pole pozisyonundan başlayan Leclerc, startta Perez'e geçilmişti ve Verstappen'in baskısı altındaydı.

Marko, Red Bull'un yarışta daha hızlı olduğuna dair yeterince kanıt olduğunu ve Leclerc'in sadece Perez'in hava koridorunda olduğu için Verstappen'in önünde kalabildiğini söyledi.

Marko, "Saf hız açısından Leclerc ilk birkaç turda Perez'den hava koridoru elde etti. Bu yüzden Max onu hemen geçemedi."

"Daha sonrasında beklediğimiz tablo oluştu, yani gerçekten en hızlı olduğumuz tablo." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images