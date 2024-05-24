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Formula 1 Monako GP

Marko: "Leclerc açık ara favori gibi görünüyor"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, Monte Carlo'daki ilk günün ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 'favori' olduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monako'daki cuma gününde her iki antrenman seansında da Red Bull pilotu Max Verstappen zirveden uzaktı.

İlk antrenmanda lider Lewis Hamilton'ın 0.8 saniye gerisinde kalan Verstappen, 2. antrenmanda 4. sırayı elde etti. 

Günün ardından konuşan Marko, şampiyona liderinin performansı hakkında şunları söyledi: "Benim vardığım sonuç, ilk antrenman seansı ile karşılaştırdığınızda bir gelişme kaydettiğimiz."

"Bugün tam motor modlarını kullanmadık, bu yüzden Leclerc'in ardından en hızlı ikinci olduğumuzu düşünüyorum. Daha önce olduğu gibi Leclerc açık ara favori görünüyor ve tüm turlarda 0.3-0.5 saniye bir farkla öndeydi."

Verstappen, takım telsizinden kötü sürüş kalitesinden şikayet ederken aracının yol tutuşundan açıkça memnun değildi.

Sorun kendini gösterdikçe sinirlenen Hollandalı pilot, telsizden neler olup bittiğini açıklayarak aracın bir kanguru gibi zıpladığını iddia etti.

Marko bu konuda, "Aerodinamik kayıplar yaşamadan aracın zıplamasını engelleyecek bir yol bulmamız gerekiyor."

"Araç dolu bir depoyla daha az zıplıyordu, bu da umarım bize yarın için gitmemiz gereken yönü verir." dedi.

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