Marko: "Lawson'ın gerçek potansiyelini görmek için daha fazla yarış gerekiyor"

AlphaTauri geçen yıl direksiyon başında dört farklı sürücüyle yarıştı; Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo ve Liam Lawson.

De Vries, sezona Tsunoda'nın yanında başladı ancak bazı hayal kırıklığı yaratan performansların ardından koltuğunu bırakmak zorunda kaldı.

Red Bull ile Silverstone'da yapılan etkileyici bir testin ardından bu koltuk Ricciardo'ya geçti. Deneyimli pilot, Zandvoort'ta gerçekleştirilen 2. antrenman seansında kaza yapıp sol elini kırdı ve bunun üzerine koltuk Lawson'a geçti.

Super Formula sürücüsü, henüz AT04 ile tek bir metre bile sürmeden Hollanda'da sıralama turları ve yarışa katıldı.

Etkileyici bir hafta sonunun ardından Lawson, kalan dört yarışta takımla mücadele etti ve Singapur'da dokuzuncu olarak kariyerinin ilk puanlarını da aldı.

Bu etkileyici performans sonrası adı 2024 AlphaTauri koltuğu için anılsa da sonunda İtalyan ekibin tercihi, Ricciardo ve Tsunoda'dan yana oldu.

O dönem konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Lawson'ın 2025'te bir koltuğu hak ettiğini söylemişti.

Ancak şimdi OE24 ile yaptığı röportajda bu konuda yorum yapıyor.

Marko, "Bunun için en azından birkaç yarış daha sürmeli ki potansiyelinin gerçekte nerede olduğunu görebilelim." dedi.

Lawson şimdilik yedek sürücü olarak devam ediyor ve 2024'te yoğun bir programla karşı karşıya olacak.

Daha sonra mantıken 2025 sezonu için AlphaTauri'ye geçebilir. Fakat bu, 2024'te sözleşme uzatmak için yarışan Tsunoda veya Ricciardo'yu etkileyecek.

Aynı şey Red Bull Racing'de yarışan Sergio Perez için de geçerli.

Meksikalı pilotun 2024 için sözleşmesi var ancak istikrarsız performansı, 2025'te takımda kalmasını zorlaştırabilir.

Marko'ya göre Max Verstappen'in takım arkadaşının şimdilik erken bir ayrılıktan korkmasına gerek yok.

Marko, "Şu anki tabloda sözleşmesi 2024'ün sonuna kadar devam edecek, sonrasını göreceğiz." dedi.