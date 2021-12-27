Marko: "Lauda olsa Mercedes'le bu kadar gerginlik yaşanmazdı"

Alman ekibin Formula 1'e girdiği 2010 yılından bu yana ilk kez iki takım, hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğu için birbirleriyle savaştı. İki farklı takımdan iki pilotun birbirleriyle şampiyonluk için savaştığı son yıl ise 2012 yılıydı.

Pistte Max Verstappen ve Lewis Hamilton, birbirleriyle gergin anlar yaşarken, arka planda Christian Horner'la da Toto Wolff birbirleriyle mücadele ettiler.

Gerilim yıl sonuna doğru hat safhaya ulaşırken, şu anda iki takımın çok da iyi bir ilişkiye sahip olmadığı düşünülüyor.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, eğer Niki Lauda hâlâ hayatta olsaydı ve Mercedes'teki görevine devam etseydi, iki takım arasındaki gerilim bu noktaya gelmezdi.

Red Bull'un danışmanı ServusTV'ye yaptığı açıklamada, "Niki Lauda olsaydı, gerilim bu seviyeye yükselmezdi."

"Elbette yine zor olurdu çünkü o da kaybetmeyi sevmiyor. Fakat daha soğukkanlılıkla giderdi.” dedi.

Hollandalı gazeteci Jack Plooij da Lauda'nın varlığının ve özellikle Marko ile olan ilişkisinin böyle bir gerilimin önüne geçeceği konusunda Marko ile hem fikir.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna yaptığı açıklamada, "Niki Lauda'nın Mercedes içerisinde özlendiğini düşünüyorum."

“Niki her gün Helmut Marko ile öğle yemeği yerdi. Belki de orada çok fazla olay vardı fakat biz bunların ortaya çıktığını hiç görmedik. Oysa şimdi görüyoruz."

"Bence Niki, Helmut'a 'sen Horner'ı bir süre garajında tut, ben de aynısı Toto ile yapacağım' derdi." dedi.

Lauda, 2019'un Mayıs ayında hayatını kaybetmişti.

Niki Lauda, Mercedes AMG F1 Fahri Direktörü ve Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Direktörü Fotoğraf: Sutton Images