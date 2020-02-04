Marko: "Lauda, benim için en büyük kayıplardan birisi"

Niki Lauda ve Helmut Marko, Formula 1'de birlikte yarıştılar ve sonrasında ikili arasındaki ilişki devam etti.

Lauda, hayatını kaybetmeden önce padokta çok fazla arkadaşa sahip değildi ancak sık sık Helmut Marko ile görüşüyordu. Hatta sık sık birlikte kahvaltı yapıyorlardı.

Marko, Lauda'nın geçen yılki ölümünün kendisini derinden etkilediğini söylerken, bunun kendisi için en büyük kayıplardan birisi olduğunu dile getirdi.

"Lauda'nın hiç arkadaşı yoktu. Tanıştığımız ilk anı hatırlamıyorum, ancak 1968 yılındaydı. Birbirimize hemen saygı duyduk."

"İlk andan itibaren en sert rakipler olsak da, birlikte çok fazla şey yaşadık ve bunlar hiçbir zaman ilişkimizi bozmadı. Ortak yanlarımız çoktu."

"Niki, benim için en büyük kayıplardan birisi."

Marko, kendi dönemindeki insanları birer birer kaybetmesiyle ilgili ise, "Kendimi yalnız hissetmiyorum. Yeni arkadaşlarım var ama Lauda'nın yeri doldurulabilir değil." dedi.

Red Bull'un motor sporları danışmanı, F1'den emekli olmayı da düşünmüyor.

"Emekli olmayı düşünmüyorum, insanlar bana bunu sorup duruyorlar ancak zihinsel ve fiziksel olarak sorunsuz şekilde devam ettiğim sürece bunu yapacağım. Etrafım genç insanlarla çevrili ama bu iyi bir şey."

"Kendi dünyamı yaşıyorum, tüm bu sosyal medya kanallarında herhangi bir şeyim yok. Eski bir Nokia cep telefonum var ve herhangi bir mesaj veya benzeri bir şey olup olmadığını görmek için iki dakikada bir neler yazıldığını kontrol etmiyorum."