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Formula 1 Haberler

Marko: ''Lastikler, bu mücadelede kanatlardan daha önemli bir faktör''

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Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, Mercedes ve Red Bull arasındaki mücadelede lastiklerin, kanatlar üzerine çıkan tartışmalardan daha önemli olduğunu söyledi.

Marko: ''Lastikler, bu mücadelede kanatlardan daha önemli bir faktör''

Arka ve ön kanatlar, Formula 1'de bu sıralarda en çok konuşulan konulardan biri oldu ve takımlar, teknik kuralların sınırlarını zorluyorlar.

Red Bull'un arka ve Mercedes'in de ön kanadı özellikle ilgi çeken konular oldu. Kanatlar ne kadar esnedikleri konusunda ilgi çekti ve bu kanatların, aerodinamik açıdan bir avantaj yarattığı düşünülüyor.

FIA, 15 Temmuz'dan itibaren arka kanat testlerini sıkılaştıracak ve Red Bull da, bu durumda araçlarında bir düzenlemeye ihtiyaç duyacaklarını açıkladı.

Fransa Grand Prix'sinden itibaren bu konu üzerinde testler yapılacak ancak Lewis Hamilton, gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan Azerbaycan Grand Prix'sindeki uzun düzlükler nedeniyle, esnek arka kanatların yaklaşık 0.6 saniye daha avantajlı olabileceğini söylemişti.

Motorsport-total.com'a konuşan Marko şunları söyledi: ''Arka kanadın avantajı, şampiyona mücadelesinde belirleyici olmayacak.''

''Lastikler ve onları doğru aralıklarda kullanmak belirleyici olacak. Düzlüklerde, kanatlar farklı şekillerde ayarlanarak, yüksek hızlara ulaşabilirsiniz.''

Marko, Mercedes'in Azerbaycan Grand Prix'sinde arka kanatlarını protesto etmeleri durumunda, Red Bull'un endişelecek bir şeyinin olmadığını da ekledi.

''Diğer araçlar gibi bizim aracımız da FIA tarafından test edildi ve kurallara uyuyor.''

''2012 veya 2013 yılında ön kanadımız 2-3 kere tekrar düzelttirilmişti.''

''Kurallar, Fransız Grand Prix'sinde sıkılaştırılacak ancak o zamana kadar, yoldaki aracımız yasaldır. Ondan sonrasında, kanadımıza güçlendirilmiş bir parça eklemeliyiz.''

''Eğer Mercedes bizim kanadımıza odaklanmak istiyorsa, bu onların hakkıdır. Bizim odağımızsa kendi takımımız ve şampiyona üzerinde.''

''Biz kendi aracımıza odaklanıyor ve şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Mercedes gibi çok güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyoruz ve Ferrari de artık onlara katılıyor. Monako'nun bir istisna olduğunu düşünmüyorum, daha yavaş ve yavaş virajlara sahip olan pistlerde, onların başarılı olacağını düşünüyorum.''

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Editör Betim Aker

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