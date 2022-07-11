Marko: "Lastik aşınmasının bu seviyede olması şaşırtıcı"

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Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen, Ferrari pilotu Charles Leclerc'e karşı koyamadı çünkü aracın temposu iyi olsa bile lastikleri olması gerektiği gibi çalıştıramadı ve sürekli olarak lastikleri daha erken aşındırdı.

Yarış sırasında aracın çok dengesiz olduğunu söyleyen ve artan lastik aşınmasıyla boğuşan Verstappen, mevcut durum karşısında şaşkındı.

Sonuç olarak zafer Leclerc'e giderken, Verstappen'in galibiyet hasreti iki yarışa çıktı ve Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko da yaşananlara şaşırdığını dile getirdi.

Marko şöyle dedi: "Cuma ve cumartesi günü yakaladığımız iyi tempodan sonrası pazar günü yaşadığımız zorluklar bizim için sürpriz oldu."

"Lastik aşınmasıyla karşı karşıya kaldık, ki bu bizim açıklayamadığımız bir sorun."

"Son lastik setindeki iyi tempo ve lastik aşınmasının azalması bizi daha da şaşırttı. Bunun neyle bağlantılı olduğunu henüz bilmiyoruz fakat umarım sorunların nedenlerini bir an önce buluruz."

"Belki de pazar günü pist sıcaklığının daha düşük olması bir faktör olabilir. Fakat aynı zamanda gece ve sabah şiddetli yağmur yağması da öyle olabilir. Çünkü pistin yüzeyindeki tüm kauçuk tabakası gitti."

"Yine de ikinci sıradan ve aldığımız puanlardan memnunuz. Ayrıca en hızlı turu da atarak kaybımızı minimumda tutmayı başardık."

Marko, Sergio Perez'in ilk turda aldığı riskten de memnun değildi ve şöyle dedi: "Elbette hoş değildi. Çünkü daha yarış başlamadan önce Perez'e 4. virajda dış taraftan geçiş yapamayacağını söylemiştik. Yarışın başında bu tür olaylara girmeye hiç gerek yoktu."