Marko: "Las Vegas'ta padoktakilerin çoğundan daha zindeydim"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, takım içindeki 'geleneksel' tartışmalar yaklaşırken kariyerini sonlandırmaya henüz hazır değil ve zorlu geçen Las Vegas Grand Prix'sinde padoktaki çoğu kişiden daha iyi bir ruh halinde olduğunu açıklıyor.
Las Vegas Grand Prix'si, Carlos Sainz'in Ferrari'sinin bir rögar kapağı sebebiyle hasar alması ve ilk antrenman seansının sadece birkaç dakika sonra sona ermesiyle kaotik bir başlangıç yaptı.
Pisti güvenli hale getirmek için yapılan çalışmalar sebebiyle ikinci antrenman seansı çok geç bir saate ertelendi ve bu sebeple seans taraftarlar olmadan koşuldu.
Las Vegas programı Formula 1 personeli için yoğun geçerken, Red Bull danışmanı Marko hâlâ 'inanılmaz' derecede zinde hissettiğini dile getirdi.
Marko, "Genelde bir sezon bittikten sonra ne yapacağımı tartışırız, bu her zaman böyle olmuştur."
"Ama ben hâlâ yeterince gücüm olduğunu hissediyorum."
"Las Vegas'ta inanılmaz derecede iyi durumdaydım ve diğerlerinin çoğundan daha iyi bir ruh halindeydim." dedi.
Red Bull, F1 2023'te her fırsatta rekorlar kırarak geçirdiği dominant bir sezonun ardından, F1 2024 ve sonrası için tüm kilit isimleri takımda tutmak isteyecektir.
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