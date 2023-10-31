Marko, Lambiase ile Verstappen üzerine bahse girmiş
Helmut Marko, Max Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile Dünya Şampiyonu'nun Meksika'daki startı konusunda bahse girmiş; sonunda ise kazanan Red Bull danışmanı olmuş.
Verstappen, Meksika'da Ferrari takım arkadaşlarının arkasında üçüncü sırada yer almasına rağmen, ilk virajın ardından liderliği elde etti.
Üç kez Dünya Şampiyonu, yarış sonunda sezonun 16. galibiyetini elde ederek rekor kırdı.
Bu aynı zamanda, Marko'nun 'GP' ile girdiği bir bahsi kazandığı anlamına geliyordu.
Marko, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Max aslında her şeyi iyi yaptı, startı şaheserdi."
"Gianpiero Lambiase ile ilk virajdan sonra kimin lider olacağına dair bahse girmiştik. GP bu bahsi kaybetti. Artık Max ile bahse girmiyorum ama GP ile giriyorum. Bu ikinci kez oldu ve ikinci kez kazandım."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
"İyi başlangıç Max'in işini yapmasına izin verdi. Aslında her zamanki gibi yarışı kontrol ediyordu."
"Kırmızı bayrak bizim için talihsiz bir zamanda geldi. O olmasaydı, bence daha büyük bir üstünlük sağlayabilirdik." dedi.
Verstappen yine de yarışı, ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ın 13.8 saniye önünde kazanmayı başardı. Ayrıca Hollandalı pilot, Sergio Perez'in ilk turda yarış dışı kalmasıyla Red Bull'dan yarışı tamamlayan tek isim oldu.
Meksikalı pilot, ilk turda Charles Leclerc ile temas yaşayarak kendi evinde yarış dışı kaldı.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Gianpiero Lambiase, Race Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium
Marko, "Bu bir hata mıydı bilmiyorum, genel olarak bir yarış kazası diyebilirim."
"Perez, [Carlos] Sainz'dan çok daha iyi bir start aldı ve aslında Leclerc'in önündeydi, bu yüzden birbirlerine temas etmeleri büyük talihsizlikti."
"Eğer evinizde böylesine coşkulu bir seyirci kitlesi varsa, o zaman kazanmak istemeniz mantıklıdır. Bunun ya hep ya hiç şeklinde bir hareket olduğunu düşünmüyorum, o pozisyonda kazanmaya çalışmasını anlıyorum."
"Pite geldiğinde hâlâ devam etmek istiyordu ama bu artık mümkün değildi. Sadece sidepodda değil, aynı zamanda aracın bazı önemli parçalarında da büyük bir hasar vardı." dedi.
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