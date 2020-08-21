Marko: "Kvyat beklediğimiz sonuçları alamıyor"

Daniil Kvyat, geçen yıl Toro Rosso ile F1'e geri döndü ve 21 yarışın 10'undan puanla ayrılarak sezonu 37 puanla 13. sırada noktaladı.

Bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarışta iki kez puan alan Kvyat, bu iki yarışta da 10. oldu ve şampiyonayı iki puanla 16. sırada götürüyor.

Rus pilot, sıralama turlarında Pierre Gasly'e açık şekilde mağlup oldu ve yarışlarda iyi bir performansa sahip olsa da, çok istikrarsız bir görüntü çiziyor.

Şimdiden Kvyat'ın yeri için çeşitli adaylar söylenmeye başladı.

Marko, SpeedWeek'e şöyle dedi: "Daniil kendisinden beklediğimiz sonuçları almıyor. Ama henüz sezonun ortasına bile gelmedik. Yeri için Lucas Auer'i ima ettiğinizi biliyorum, ama benim listemde yok."

"Fırsata sahip olabilecek isimler var. Formula 2'deki Yuki Tsunoda ve Formula 3'teki Liam Lawson, süper lisans alabilecek konumdalar. Ancak Kvyat'ı değiştirmeyi düşünmüyoruz."

Koltuğu sallantıda olan bir başka isim de Red Bull pilotu Alex Albon.

Albon'la ilgili soruya Marko, "Alex, İspanya'da iyi performans göstermedi ama kendi hatası değildi. Bu, onun en kötü yarışıydı ama ilerlemeye devam ettiği sürece değişiklik söz konusu bile olamaz." yanıtını verdi.