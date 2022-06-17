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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Marko: "Kuralların değişmesi saçmalık"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, dalgalanmadan kaynaklı olası bir kural değişikliğinin "saçmalık" olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Marko: "Kuralların değişmesi saçmalık"
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Bakü'de gerçekleştirilen yarışın ardından Lewis Hamilton, Azerbaycan Grand Prix'sini dalgalanma nedeniyle "kariyerinin en zor yarışı" olarak lanse etti.

Britanyalı sürücü, yarış boyunca her tur özellikle ana düzlükte dalgalanma sorunu yaşadı ve sonunda sırtında ciddi ağrılar hissetti. Bitiş çizgisine geldikten sonra pite dönen Hamilton, bir süre aracından çıkamadı ve kendisi de dahil olmak üzere pek çok sürücü, F1'i kural değişikliği yapmaya çağırdı.

Bu sorun aynı zamanda Mercedes'in şu anda gerçek performansını sergilemesini de engelliyor ve eğer dalgalanma konusunda bir kural değişikliği olursa, bir anda güç düzeni değişebilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, dalgalanmayı azaltma konusunda FIA ile görüştükleri konusunda netti ve ilk teknik direktif perşembe günü yayınlandı.

Ancak Helmut Marko'ya göre kurallarda yapılacak olası bir değişiklik "saçmalıktan ibaret" olacak.

Marko, Kleine Zeitung'a şöyle dedi: "Kural değişikliği tamamen saçmalık!"

"Bir takımın değişikliklerle başa çıkamamış olması, kuralları değiştireceğiniz anlamına gelmiyor."

Takımlar aslında dalgalanmayı aracın yere yakınlığını artırarak çözebilirler fakat bu da performans kaybına yol açıyor.

Bu konuya değinen Marko, "Eğer böyle bir sorununuz varsa aracı kolayca kaldırabilirsiniz. O zaman sorununuz kalmaz." dedi.

Şu noktada Red Bull için her şey yolunda gidiyor ve her iki şampiyonada birden rahat şekilde liderler.

Bu konuda ise Marko, "Durum sezon başına göre tamamen farklı. İyi puanlar alıyoruz ancak henüz hiçbir şeyin kazanılmadığını da biliyoruz. Durum hızla değişebilir." dedi.

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