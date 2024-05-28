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Formula 1 Monako GP

Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın şu anda veri korelasyonu konusunda problemler yaşadığını söyledi.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen Monako'da altıncı oldu ve 2022 Sao Paulo yarışından bu yana en kötü sonucunu elde etmiş oldu.

Helmut Marko, Red Bull Racing'in Monako'da yaşadığı sorunların birkaç nedeni olduğunu söylüyor.

Marko şöyle diyor: “Mevcut teknik düzenlemeler dahilindeki üçüncü yılımızdayız."

"Rakip takımlar bizim çözümlerimizi kopyalıyor. Bazıları daha iyi sonuç veriyor, ki McLaren'ın aldığı sonuçlar da bunu gösteriyor."

"Buna ek olarak, Rob Marshall'ı transfer ettiler ve onun çalışmalarının ilk sonuçlarını görüyoruz. Ferrari de ilerleme kaydetti."

"Şu anda simülatör ile pist arasındaki veri korelasyonu konusunda sorunlarımız var."

"Her iki pilotumuz da Monako'ya büyük bir istekle geldi çünkü aracın kerblerde iyi olacağını düşünüyorlardı. Ancak Cuma günü direksiyonun başına geçer geçmez RB20'nin kontrol altında olmadığını söylediler."

Red Bull'un motor sporları danışmanı, 'Horner meselesi' ile alakalı bir soruya da yanıt verdi.

Marko, “Henüz çözülmedi fakat takım takım böylesine zor bir durumdayken, bunu bir kenara bırakmamız gerekiyor."

"Max bu davaya dahil olmayı reddetti ve tamamen yarışa odaklandı. Bunu yaparak doğru kararı verdi.” dedi.

Marko, kendi kontratının 2026'ya kadar devam ettiğini de doğruladı.

Helmut, “Zamanı geldiğinde, ne yapacağıma karar vereceğim. Fakat şu anda her şey Red Bull ve Max Verstappen etrafında dönüyor.” dedi.

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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