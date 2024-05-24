Marko: "Perez, Red Bull için bir seçenek olmaya devam ediyor"

2025 sezonunda Verstappen ile kimin takım arkadaşı olacağı tartışılırken Marko'dan, "Perez, Red Bull'un ilk tercihi olmaya devam ediyor." yanıtı geldi.

Imola'daki hayal kırıklığına uğratan performansının ardından Perez, Monako'da kendini ispatlamak istiyor. Meksikalı pilot genelde sokak pistlerinde daha iyi olduğunu ve kendi evindeymiş gibi hissettiğini söylüyor. Marko'ya göre Perez'in Imola'da yarışı sekizinci sırada bitirdiği için endişelenmesine gerek yok. Çünkü bunu sezona güçlü başlamasına borçlu.

Kleine Zeitung ile yaptığı röportajda Marko, "Görüşmelerimiz devam ediyor ve Perez hâlâ ilk seçenek konumunda. Görüşmelerimizi yaz arasından önce açıklığa kavuşturmak istiyoruz ama bu süreçte kendimize baskı yapmıyoruz." dedi.

Ancak Perez ve Red Bull'un henüz tam olarak anlaşamadığı bir nokta var; sözleşmenin süresi. Perez sözleşmeyi en az iki yıl uzatmak istiyor fakat Red Bull bu konuda pek istekli değil.

Verstappen'in yanındaki koltuğa aday olarak gösterilen bir diğer isim ise "Yuki Tsunoda". Marko, Japon pilotun kesinlikle bir seçenek olduğunu doğruladı. 81 yaşındaki Avusturyalı, " Elbette kendisi de görüşmelerin bir parçası." ifadelerini kullandı.

"Genel olarak sözleşmesinde onunla birkaç yıllığına çalışmak için çeşitli seçeneklerimiz var."