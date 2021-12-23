Marko: "Kazayı Latifi yerine Yuki yapsaydı ortalık karışırdı"

Mercedes pilotu, Abu Dhabi'deki şampiyonluk yarışında son turlara kadar sekizinci şampiyonluğunu alacak gibi görünüyordu ancak Nicholas Latifi'nin kazasıyla, güvenlik aracı periyodu başladı ve yarışın son turda yeniden başlatılmasıyla Verstappen, Lewis Hamilton'ı geçerek ilk F1 şampiyonluğunu kazandı.

Formel1.de Youtube kanalına konuşan Marko, "Bir güvenlik aracına ihtiyacımız olduğu bizim için açıktı. Tercihen 47. tur ya da o civarlarda bir güvenlik aracı çıkmasını arzu ediyorduk."

"Sonra güvenlik aracı, bir AlphaTauri sürücüsünden ya da başka bir şeyden değil, Mercedes takım üyesi Latifi'den geldi. Eğer Yuki bir soruna neden olmuş olsaydı, ortalık biraz karışırdı."

"Sonrasında bu bizim için yüzyılın şansı oldu." dedi.

Red Bull, Verstappen'i güvenlik aracı sırasında yumuşak lastiğe geçirdi. Hamilton pistte kalırken, son turda yarışın tekrar başlamasıyla Hollandalı pilot büyük bir avantaj yakaladı.

Marko, "Bunun bir fırsat olacağı açıktı. Hemen aksiyon aldık ve yumuşak lastiklere geçtik."

"Sonrasında heyecandan titriyorduk. Yine de işe yarayacak mı, yarış yeniden başlayacak mı bilmiyorduk. Daha sonra, tur bindirilen araçların turlarını geri alamayacağı söylendi. Masi, görevlilerin pistte olduğunu ve aracı kaldırdıklarını söyledi."

"Bunlar bittiğinde Horner hemen, 'Lütfen araçları ya da Hamilton ile Max arasındaki araçları gönderin, onlara turlarını geri verin.' dedi."

"Olan buydu ve bence Masi, sporun ruhuna uygun bir şekilde yarışı devam ettirerek doğru tepki verdi. Bundan yararlananın bizler ve kaybedenlerin Mercedes olduğu bir gerçek." dedi.

Yarıştan sonra, takımların Yarış Kontrol ile iletişiminin sınırlandırılması konusunda eleştiriler yapıldı.

Marko, "Kızgınlığı anlıyorum ama daha önce bahsettiğim gibi, tur bindirilen araçlar geçirilmedi çünkü pistte hâlâ görevliler vardı."

"Onlar güvenli pozisyonlarına geri döndükten sonra, araçların turlarını geri almamaları için bir sebep yoktu. Mercedes'in kızgın, hayal kırıklığına uğramış olması fazlasıyla anlaşılabilir. Tepkileri de anlaşılabilir."

"Ancak her iki protesto da reddedildikten sonra bir daha düşünmek gerekiyor." dedi.