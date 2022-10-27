Marko: "Kazanınca pek fazla dostunuz olmuyor"
Rakip takımlar Red Bull'a karşı sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunurken, Helmut Marko kendileri hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Bu ayın başlarında, iki takımın geçen yılki bütçe sınırını ihlal ettiği ve bunlardan birinin 2021 sürücüler şampiyonluğunu kazanan Red Bull olduğu iddia edildi..
Başlangıçta bunun "önemli" bir ihlal olduğu söylenmişti fakat FIA, yaptığı resmi açıklamada bunun küçük bir ihlal olduğunu belirtti.
Bu, sınırın yüzde beşinden daha az (7.25 milyon dolardan daha az) aşım yaptıkları anlamına geliyor ancak rakamın tam olarak ne olduğunu sadece Red Bull ve FIA biliyor.
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, konu hakkında yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini söyledi ve aşım sayesinde avantaj elde etmediklerini belirti.
Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Yeni bir haber yok. Görüşmeler devam ediyor."
"FIA'ya bağlıyız ve onlardan geri bildirim bekliyoruz. Bu süreç birkaç haftadır devam ediyor."
"Hakkımızdaki söylentiler çok tatsız... Bunlar ciddi iddialar içeren tamamen asılsız söylentiler. Fakat bunlar FIA'dan değil, rakiplerden geliyor."
"Eğer kazanırsanız, çok fazla dostunuz olmaz." dedi.
Maarko, Amerika GP'yi kazanıp takımlar şampiyonluğunu kazanmalarının, Dietrich Mastechitz'in hayatını kaybettiği böyle bir hafta sonunda kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
"İyi bir sonuç aldık, eminim Dietrich Mateschitz bunu takdir ederdi."
"Max pit stoptan sonra pek iyi bir ruh halinde değildi ama ona kendini toparlamasını tavsiye ettik. O da bunu yaptı ve birkaç harika geçiş gördük."
"Katılıyorum, pit stop problemi bizi endişelendirdi ama Max'in performansını daha da etkileyici hale getirdi."
Perez: "Hediyeye ihtiyacım yok"
Wolff: "Meksika, kağıt üzerinde bize uygun"
Son Haberler
Stroll: "Amerika'da yaşananları tamamen arkada bıraktım"
Lance Stroll, COTA'da yaşananları geride bıraktığını ve tamamen bu hafta sonuna odaklandığını söylüyor.
Brundle, Austin gridinde yaşananlarla ilgili Brad Pitt'ten mesaj almış
Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Austin gridinde ufak bir olay yaşadıkları Brad Pitt'in kendisine olup bitenleri açıkladığı bir mesaj gönderdiğini söyledi.
Red Bull ve Aston Martin, bütçe sınırı ihlali konusunda FIA ile anlaştı!
Red Bull ve Aston Martin takımları, 2021'de bütçe sınırı kurallarını ihlal etmeleriyle alakalı FIA ile anlaşmaya vardılar. Anlaşma sonucunun ve yaptırımların resmi olarak Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Russell: "F1, Vettel ve Ricciardo olmadan da varlığını sürdürecek"
George Russell, Daniel Ricciardo ve Sebastian Vettel'in ayrılıklarına üzülüyor ancak onlar olmadan da çarkların dönmeye devam edeceğini düşünüyor.