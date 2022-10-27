Marko: "Kazanınca pek fazla dostunuz olmuyor"

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Bu ayın başlarında, iki takımın geçen yılki bütçe sınırını ihlal ettiği ve bunlardan birinin 2021 sürücüler şampiyonluğunu kazanan Red Bull olduğu iddia edildi..

Başlangıçta bunun "önemli" bir ihlal olduğu söylenmişti fakat FIA, yaptığı resmi açıklamada bunun küçük bir ihlal olduğunu belirtti.

Bu, sınırın yüzde beşinden daha az (7.25 milyon dolardan daha az) aşım yaptıkları anlamına geliyor ancak rakamın tam olarak ne olduğunu sadece Red Bull ve FIA biliyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, konu hakkında yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini söyledi ve aşım sayesinde avantaj elde etmediklerini belirti.

Sky Deutschland'a konuşan Marko, "Yeni bir haber yok. Görüşmeler devam ediyor."

"FIA'ya bağlıyız ve onlardan geri bildirim bekliyoruz. Bu süreç birkaç haftadır devam ediyor."

"Hakkımızdaki söylentiler çok tatsız... Bunlar ciddi iddialar içeren tamamen asılsız söylentiler. Fakat bunlar FIA'dan değil, rakiplerden geliyor."

"Eğer kazanırsanız, çok fazla dostunuz olmaz." dedi.

Maarko, Amerika GP'yi kazanıp takımlar şampiyonluğunu kazanmalarının, Dietrich Mastechitz'in hayatını kaybettiği böyle bir hafta sonunda kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

"İyi bir sonuç aldık, eminim Dietrich Mateschitz bunu takdir ederdi."

"Max pit stoptan sonra pek iyi bir ruh halinde değildi ama ona kendini toparlamasını tavsiye ettik. O da bunu yaptı ve birkaç harika geçiş gördük."

"Katılıyorum, pit stop problemi bizi endişelendirdi ama Max'in performansını daha da etkileyici hale getirdi."