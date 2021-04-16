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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Marko: "Kaza, Perez'in hatasıydı"

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Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, ilk antrenman seansında yaşanan olayın Sergio Perez'in hatası olduğunu belirtti.

Marko: "Kaza, Perez'in hatasıydı"

Sergio Perez ve Esteban Ocon, 1. antrenman seansında temas yaşadılar. Perez, hızlı turundaydı ve beşinci viraja gelirken, kendisine yol vermeye çalışan Ocon'la temas yaşadı.

Temas, her iki sürücünün de yolda kalmasına neden oldu ve yapılan incelemenin ardından kimseye ceza verilmedi.

Ancak ORF'ye konuşan Marko, olay için Perez'i suçladı.

Marko, "Sorun, takım radyosunun genel anlamda çalışmamasıydı. Bu, sürücülerin çoğunluğunu olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Yine de böyle bir olayda neden dikiz aynalarının kullanılmadığını anlamıyorum. Bu açıkça Perez'in hatasıydı, Ocon'un ne kadar hızlı olduğunu gözden kaçırdı ve sonrasında bu temas yaşandı."

"Bu sorunu birkaç takım daha yaşadı. Tüm takımlar radyo surunu yaşadı mı bilmiyorum ama hızlı turlarda her zaman olaylar olduğunu gördünüz. Bence bu, genel bir sorundu."

"Sergio'nun aracında çok fazla hasar oluşmadı, ikinci seanstan önce düzeltilebilir bir şey. Ancak zaman kaybetti. Her şeyden önce yumuşak lastiği deneyemedi ve genel anlamda zor bir durumdu. Ayrıca şu anda Mercedes ve Red Bull yine önde görünüyor." dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner ise, "Şimdiye kadar sadece pilotumuzun söylediği şeyleri biliyorum. Görünüşe bakılırsa Ocon yavaş turundaydı ve Sergio hızlı tur denemesi yapıyordu. O virajın girişinde aralarında bir temas oldu. Olayın tekrarını izleyip, Perez'in sözlerini dinlediğimde söyleyebileceğim tek şey bu."

"Genel olarak antrenman seansı hakkında konuşursak hafta sonundan önce takım fabrikasında ciddi bir hazırlık vardı ve simülatörde muhtemelen onlarca kilometre kat ettik. Bu, günümüz için çok önemli bir şey, çünkü optimum ayarları çok daha hızlı bir şekilde belirlemenize izin veriyor."

"Araçlar geçen yıla göre çok da farklı değil ve altı ay önce bu pistte topladığımız verileri hemen hemen bugün de kullanabiliriz. RB16B'miz Bahreyn'dekiyle neredeyse aynı, üzerinde önemli bir değişiklik yapmadık. Bunun yerine ince ayar yapıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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