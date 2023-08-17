Marko: "Katkı verdiğim sürece emekli olmayacağım"

Eleştirel görüşleriyle dikkat çeken Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu bazıları çok seviyor, bazıları ise pek sevmiyor.

Marko'nun yaptığı görevler arasında takımı organize etmek, genç pilotlar keşfetmek ve onlara yol göstermek gibi pek çok görev var.

Marko, Red Bull bünyesindeki pilotlarla düzenli iletişim halinde ve bazen onlara çok fazla baskı uyguladığı yorumları yapılıyor.

Bunun son örneği, sezon ortasında takımdan gönderilen Nyck de Vries oldu. Yine de Marko'nun takımdaki etkisi azımsanmayacak kadar büyük.

80 yaşındaki Marko'nun Red Bull ile olan kontratı 2024 sezonunun ardından bitecek ve Motorsport-Magazin.com ile yaptığı röportajda olası bir emeklilik ihtimali hakkında konuştu.

Marko şöyle dedi: "Zihinsel ve fiziksel olarak formda olduğum, bu spordan keyif aldığım, hevesli olduğum ve bana verilen görevler burada devam etmemi sağladığı sürece devam edeceğim."

"Kendimi ayak uydurmakta güçlük çeken yaşlı bir adam gibi hissetmiyorum. Olumlu bir katkı yapabildiğim sürece, önemli olan da bu."