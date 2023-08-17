Prime'a abone ol
Önceki / Vasseur: "Leclerc'in bazen konuşmadan önce sakinleşmesi daha doğru olabilir" Sonraki / Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"
Formula 1 Haberler

Marko: "Katkı verdiğim sürece emekli olmayacağım"

Şu anda 80'li yaşlarında olan Helmut Marko, sözleşmesinin sona ereceği 2024 yılından sonra da emekli olmayı planlamıyor.

Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Eleştirel görüşleriyle dikkat çeken Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'yu bazıları çok seviyor, bazıları ise pek sevmiyor.

Marko'nun yaptığı görevler arasında takımı organize etmek, genç pilotlar keşfetmek ve onlara yol göstermek gibi pek çok görev var.

Marko, Red Bull bünyesindeki pilotlarla düzenli iletişim halinde ve bazen onlara çok fazla baskı uyguladığı yorumları yapılıyor.

Bunun son örneği, sezon ortasında takımdan gönderilen Nyck de Vries oldu. Yine de Marko'nun takımdaki etkisi azımsanmayacak kadar büyük.

80 yaşındaki Marko'nun Red Bull ile olan kontratı 2024 sezonunun ardından bitecek ve Motorsport-Magazin.com ile yaptığı röportajda olası bir emeklilik ihtimali hakkında konuştu.

Marko şöyle dedi: "Zihinsel ve fiziksel olarak formda olduğum, bu spordan keyif aldığım, hevesli olduğum ve bana verilen görevler burada devam etmemi sağladığı sürece devam edeceğim."

"Kendimi ayak uydurmakta güçlük çeken yaşlı bir adam gibi hissetmiyorum. Olumlu bir katkı yapabildiğim sürece, önemli olan da bu."

 

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Leclerc'in bazen konuşmadan önce sakinleşmesi daha doğru olabilir"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Formula 1

Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı" Verstappen'in menajeri: "Porsche'ye 'hayır' demek Red Bull'un vizyonunun kanıtı"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Formula 1

Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak" Albon: "Williams eninde sonunda galibiyet için yarışacak"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Formula 1
Macaristan GP

Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım" Norris: "Ricciardo'nun dönüşüne hiç şaşırmadım"

Nyck deVries Daha fazlası
Nyck deVries
Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak

Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak

Formula 1

Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak Mercedes, De Vries'e sahip çıkacak

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Formula 1

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor' Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Formula 1

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor? Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Red Bull: "DRS tasarımımız derin bir sır içermiyor"

Red Bull: "DRS tasarımımız derin bir sır içermiyor"

Formula 1

Red Bull: "DRS tasarımımız derin bir sır içermiyor" Red Bull: "DRS tasarımımız derin bir sır içermiyor"

McLaren gözünü ikinciliğe dikti

McLaren gözünü ikinciliğe dikti

Formula 1

McLaren gözünü ikinciliğe dikti McLaren gözünü ikinciliğe dikti

Son Haberler

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

F1 Formula 1

Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor? Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

F1 Formula 1
Hollanda GP

Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor Ricciardo, bir daha sürüş stilini değiştirmek istemiyor

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

F1 Formula 1

Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun Aston Martin, Alonso ile çalışmaktan memnun

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

F1 Formula 1

Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı" Norris: "McLaren'in gelişimi beni epey rahatlattı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol